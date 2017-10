Bekamerázta a szállodát és fegyverarzenállal készült tettére a Las Vegas-i lövöldöző

Kép forrása: Tha Daily Mail

Stephen Paddock, a Las Vegas-i tömegmészárlás elkövetője kamerákat helyezett el a szállodában és tette előtt nagy összeget utalt át a Fülöp-szigetekre - jelentette be szerdára virradóra Joseph Lombardo, Clark megye seriffje sajtóértekezleten.Elmondta, hogy a tette után öngyilkosságot elkövetett Stephen Paddock a szállodai szobájában és a folyosón is kamerákat helyezett el.Kedden nyilvánosságra hoztak néhány - a lövöldözés idején készült - videofelvételt, amelyből kiderül, hogy Paddock a sorozatokat 9-11 perc alatt adta le.- Paddock hotelszobájában, Mesquite városi otthonában és egy másik hozzá köthető renói ingatlan területén - közölte Jill Snyder, az Egyesült Államok Alkohol-, Dohány-, Lőfegyver- és Robbanóanyag-ügyi Irodájának (ATF) különléeges ügynöke.Az amerikai sajtó megjelentette azokat a brit The Daily Mail című lapban közölt fotókat is, amelyek a szállodai szobát mutatják, a képeken egy halott férfi - feltehetően a tettes - lába látszik, valamint a szobában szanaszét heverő fegyverek.

Lombardo seriff újságíróknak hangsúlyozta: gondosan kitervelt akcióról volt szó, erre utalnak a szállodában talált lőfegyverek típusai és a rengeteg lőszer is. "Nagyon részletesen eltervezte, és biztos vagyok abban is, hogy minden körülménnyel számolt" - fogalmazott a seriff., Paddock barátnőjét tisztázták a rendőrök, kedden Joseph Lombardo azt nyilatkozta:"Beszélünk vele" - szögezte le Lombardo.A nyomozók azt remélik, hogy a 62 éves Marilou Danley, aki együtt élt Paddockkal, segíthet az indítékok feltárásában.Rendőrségi és igazságügyi források szerint Danley a "vizsgálat szempontjából az érdeklődés középpontjában álló személy". Útját vissza az Egyesült Államokba az FBI intézte - hangoztatta egy rendőrtisztviselő.A kedd esti hírek szerint Danley a Fülöp-szigeteken tartózkodik, bár Robespierre Bolivar, a Fülöp-szigetek külügyminisztériumának szóvivője azt nyilatkozta, hogy információik szerint a nő nincs már az országban. A Nevada Independent című lap - rendőrségi forrásokra hivatkozva - azt közölte, hogy Danley fülöp-szigeteki születésű ausztrál állampolgár, aki házasság révén került az Egyesült Államokba.Szintén rendőrségi források hozták nyilvánosságra, hogyám azt egyelőre nem tudni, hogy az átutalás pontosan mikor történt és ki volt a címzettje.Az FBI a fülöp-szigeteki hatóságokkal együttműködve dolgozik a részletek felderítésén.Donald Trump amerikai elnök, mielőtt Puerto Ricóba indult a hurrikán károsultjainak meglátogatására, újságíróknak azt mondta: Stephen Paddock "tébolyult" ember volt.A kongresszusban a politikusok egyperces néma csönddel adóztak az áldozatok emlékének.

Korábban írtuk:

Kiderült, hogy egy vitatott, de nem tiltott eszközzel alakította át két fegyverét is Stephen Paddock, aki 59 embert megölt és több mint ötszázat megsebesített vasárnap éjjel Las Vegasban - árulták kedden az ügyet ismerő illetékesek.Az eszköz a fizika törvényeit és a jog kiskapuit kihasználva lehetővé teszi, hogy egy öntöltő fegyverrel sorozatlövést lehessen leadni.Az eszközt a félautomata karabély válltámaszának helyére kell felszerelni, lényege pedig az, hogy a lövést követő visszarúgást kihasználva a lövész ujja újra és újra meghúzza az elsütőbillentyűt, így a fegyver jogilag nem ad le sorozatlövést, és nem minősül szigorúan ellenőrzött katonai fegyvernek, mégis ahhoz hasonló működésre és pusztításra képes.A Las Vegas-i lövöldöző hotelszobájában 23 fegyvert találtak, és kettő is volt nála az átalakítóból.

Korábban írtuk:

Azonnali hatállyal elbocsátották helyi idő szerint hétfőn Hayley Geftman-Goldot, a CBS televízió alelnökét, mert a közösségi médiában azt írta:Hayley Geftman-Gold, aki egyúttal a CBS jogtanácsosa is volt, még hétfő éjjel bocsánatkérő közleményt adott ki, amelyben "védhetetlennek" nevezi saját kijelentését, melyet "őszintén sajnál".Az elbocsátott CBS-alelnök világossá teszi, hogy"Ennek az értelmetlen erőszaknak a legmélyebb együttérzést kell kiváltania" - húzta alá Geftman-Gold.A CBS a Fox News hírcsatorna megkeresésére leszögezte: Geftman-Gold körülbelül egy évet töltött a cégnél, megsértette a vállalat normáit, és többé már nem a CBS alkalmazottja. A szóvivő hangsúlyozta, hogy az elbocsátott alelnök nézetei "mélyen elfogadhatatlanok a CBS valamennyi munkatársa számára", egyúttal együttérzését fejezte ki a tragédia sebesültjeinek és az áldozatok családtagjainak.New York állam ügyvédi kamarája hétfőn petíciót fogalmazott meg, amelyben elítélte Geftman-Gold "helytelen szakmai viselkedését". A petíciót hétfőn késő estig mintegy ezren írták alá.Donald Trump elnök hétfőn rövid beszédében leszögezte: a Las Vegasban elkövetett tömegmészárlás "velejéig gonosz cselekedet" volt. Az elnök elrendelte, hogy az országban péntekig mindenütt engedjék félárbócra az amerikai zászlót, feleségével együtt pedig szerdán Las Vegasba látogat.Az incidens helyi idő szerint vasárnap este fél tizenegykor kezdődött a Mandalay Bay Hotel és Kaszinónál Jason Aldean énekes koncertjének vége felé. A támadó a hotel 32. emeletéről, egy erkélyről lövöldözött automata fegyverből a szállodával szemben megrendezett szabad téri koncert nézőire.A countryfesztiválon mintegy 22 ezren vettek részt, 527 sebesültet kórházakban ápolnak. Sok halálos áldozatot még mindig nem sikerült azonosítani.Az amerikai televíziók mindegyikében a halálos áldozatok képeit mutatják be és családtagok, ismerősök segítségével elevenítik fel életüket: vannak köztük fiatalok, középkorúak és nagymamák, nők és férfiak, ápolónő, egyetemi jégkorong-csapat edzője, tanár, szolgálaton kívüli rendőr. Az ABC és a CNN televíziók helyszínről tudósító riporterei a kórházakban ápoltak közül kerestek fel néhányat.

A 64 éves elkövető - aki a lövöldözés után öngyilkos lett -, Stephen Craig Paddock nyugállományba vonult könyvelő, kétszeresen elvált és egyedül élő férfi volt. Egy 18 ezer lelket számláló kisvárosban, Mesquite-ben élt, Nevada északkeleti részén.A rendőrség hétfőn házkutatást tartott három hálószobás lakásában, és igazi fegyverarzenált, 18 tűzfegyvert, több ezer lőszert, valamint robbanóanyagokat talált. A szállodai szobában, ahonnan Paddock lövöldözött, majd ahol öngyilkos is lett, 16 tűzfegyvert találtak a rendőrök. Némelyikük automata, vagy félautomata lőfegyver volt, amelyet feltételezhetően Paddock alakított át - illegálisan - automata fegyverré.Eddig nem világos, hogyan jutott ennyi fegyverhez. Vadász volt, aki Alaszkára érvényes vadászengedéllyel rendelkezett. A lakásához közeli fegyverboltban - amint azt a bolt tulajdonosa elmondta - legálisan vásárolt fegyvert, de a boltos nem bocsátkozott részletekbe arról, hogy hány fegyvert vásárolt nála. Az NBC televízió riportja szerint Paddock két nevadai fegyverboltban is "bevásárolt".A tömeggyilkosról kiderült, hogy nem volt pszichopata, semmiféle kezelés alatt nem állt, korábban sem. Egészséges ember volt, aki pilóta-engedéllyel is rendelkezett, bár ez lejárt és megújításra várt.A rendőrség egyelőre nagy erőkkel nyomoz, hogy megpróbálja felderíteni a tragédia hátterét, Stephen Paddock vélhető motivációit.Stephen Craig Paddockról sok információt mondott el a floridai Orlandóban élő öccse, Eric Paddock. Valamennyi fontos televíziós csatornának és napilapnak nyilatkozott. Délelőtt még csupán annyit mondott, hogy "derült égből villámcsapásként" érte őt és családját a hír, mert a bátyját békés embernek ismerte, akinek korábban soha nem volt összeütközése a törvénnyel. Később a családi háttérről is beszélt az NBC televízió munkatársainak.Elmondta, hogy édesapjukat igazán nem ismerték, mert bankrablásért börtönben ült.A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) nyilvánosságra hozta azt is, hogy a tömegmészárlás elkövető Stephen Paddock apja még a hatvanas években megszökött a börtönből, az FBI egyik legkeresettebb bűnözője volt, ám miután ismét elfogták, a rá következő évben feltételesen szabadlábra helyzeték, miután az FBI besúgója lett. Nagy szerencsejátékos volt.A tömegmészárlást elkövető Stephen Paddockról szintén kiderült, hogy ugyancsak szerencsejátékos volt, méghozzá rendszeresen és nagyban játszott. Testvére - az amerikai AP hírügynökségnek - hétfőn későn délután már azt állította róla, hogy többszörös milliomos volt, tudomása szerint ingatlankereskedelemből. A rendőrség szerint viszont a férfi nem milliomos, csupán nagyon tehetős volt, és a pénze szerencsejátékból, elsősorban videós pókerból származott.A The Washington Post című lap - rendőrségi forrásokra hivatkozva - azt közölte, hogy Paddock a tett elkövetése előtt nem sokkal nagy összegeket utalt át egyik számlájáról a másikra.A nemzeti lobogókat - Donald Trump elnök rendelkezésére - mindenütt félárbocra engedték péntekig, az elnök szerdán Las Vegasba megy, az Egyesült Államokra pedig gyász telepedett.Az amerikaiak ismét önvizsgálatba fogtak. Úgy, mint 2015 tavaszán, amikor a floridai Orlando egyik melegbárjában követett el tömegmészárlást valaki és ugyanúgy, mint az elmúlt évtizedekben már sokszor. A Mother Jones című magazin hétfői összeállításában 1982-ig visszamenőleg vette számba a tömeggyilkosságokat. Adatai szerint 91 hasonló eset történt, ezekben az évtizedekben a háromnál több életet követelő merényleteknek 714 halálos és csaknem 1100 sebesült áldozatuk volt."Meg kell előzni a Las Vegasban történthez hasonló újabb tömegmészárlásokat!" - írta a The New York Times vezérpublicistája. A MarketWatch politikai-gazdasági portál szerint a fegyvertulajdonosoknak most dönteniük kell, hogy kihez lojálisak: a Nemzeti Fegyverszövetség nevű lobbiszervezethez vagy az Egyesült Államokhoz. A Baltimore Sun című lap pedig arra emlékeztetett, hogy Maryland állam - Nevadával ellentétben - már vezetett be bizonyos intézkedéseket a fegyvervásárlás és -tartás szigorítására, és ott kétharmaddal kevesebb a lőfegyverrel elkövetett bűncselekmények száma, mint Nevadában. Utóbbi államban a bűncselekmények 14,7 százalékát követik el lőfegyverrel.Az elemzők többsége és a politikusok jó része a fegyvervásárlás és -tartás szigorításában látja a megoldást. A The New York Times emlékeztetett arra, hogy egy 1996-os ausztráliai tömeggyilkosság hatására az ország lakosai szinte teljes egységben sorakoztak fel a szigorúbb fegyvertartási törvény mellett.Az Egyesült Államokban, ahol 300 millió lőfegyver van a háztartásokban, kicsit nehezebb ilyen törvényt keresztülvinni. Az alkotmány garantálja a fegyvertartáshoz való jogot, pedig 1970 óta több amerikai halt meg lőfegyvertől (gyilkosság áldozataként, öngyilkosként vagy véletlen baleset következtében), mint az amerikai történelem összes háborújában együttvéve. A Harvard Egyetem egyik kutatója, David Hemenway adatai szerint naponta 92 ember halálát okozza lőfegyver és tizennégyszer gyakrabban halnak meg gyerekek lőfegyvertől, mint más fejlett országokban.- kérdezte hétfőn a kongresszusban Gabrielle Giffords volt demokrata párti politikus, aki 2012-ben élt túl súlyos agysérüléssel egy lőfegyverrel elkövetett merényletet.Giffords kifejezetten azért érkezett a férjével Arizonából Washingtonba, hogy a Las Vegas-i tragédia miatt érveljen a fegyvertartás és -eladás szigorítása mellett.Vezető demokrata párti politikusok emeltek szót a szigorítás mellett. Köztük volt Joe Biden, az Obama-kormányzat volt alelnöke, Nancy Pelosi, a demokraták képviselőházi frakciójának vezetője vagy Hillary Clinton, a párt elnökjelöltje a tavalyi elnökválasztáson."Elég volt, a Fehér Háznak és a kongresszusnak most cselekednie kell" - írta Twitter-bejegyzésében Joe Biden. Chuck Schumer, a demokrata párti szenátorok frakciójának vezetője gyors törvényalkotást sürgetett. A Fehér Ház szóvivője, Sarah Huckabee Sanders azonban - a kormányzat álláspontját tolmácsolva - leszögezte: nem most van itt az ideje a fegyvertartás szigorításáról folyó vitának.Elemzők azért máris felvetettek néhány javaslatot: például a fegyvert vásárlók erőteljesebb és szélesebb körű ellenőrzését, a fegyvervásárláshoz szükséges 21 éves korhatár bevezetését vagy az egy ember által vásárolható fegyverek számának korlátozását.Mindezek a két évvel ezelőtti floridai tömegmészárláskor szintén felmerültek - és semmi nem történt azóta.