Békekonferencia Oroszországban: 40 szír csoport el sem megy

Hozzátették: Oroszország agresszor ország, amely háborús bűncselekményeket követett el a szíriaiak ellen. Haderejével a rezsim mellé állt és politikai védelemben részesítette, és hét éven át akadályozta, hogy az ENSZ elítélje Bassár el-Aszad szíriai elnök rezsimjét.

Mintegy 40 szíriai ellenzéki csoport közös közleményben utasította el hétfőn részvételét a január 29-30-ra kiírt, az oroszországi Szocsiba szervezett "Nemzeti Párbeszéd Szíriai Kongresszusa" nevű orosz kezdeményezésű békekonferencián. Oroszország egy lépéssel sem járult hozzá a szíriaiak szenvedésének enyhítéséhez, és nem gyakorolt semmilyen nyomást a rezsimre annak érdekében, hogy valamilyen megoldás irányába előrelépés történjen - fogalmaztak a közleményben.Megfigyelők szerint Moszkva az utóbbi évben kezébe vette a szíriai konfliktus rendezését, hogy - kritikusok szerint - saját szájíze szerint alakítsa ki a háború utáni Szíriát. Az Aszadot támogató Oroszország az ugyancsak Damaszkusszal szövetséges Iránnal és a korábban Aszad távozását követelő Törökországgal a kazahsztáni Asztanában több béketárgyalást is levezényelt. Több forduló után Moszkva bejelentette a Szocsiban esedékes "Nemzeti Párbeszéd Szíriai Kongresszusának" elnevezett, egy új alkotmány felvázolását, s ennek folyamatába a közel-keleti ország összes nemzeti és politikai csoportjának a bevonását célul kitűző békekonferenciát. A szíriai konfliktus rendezéséről azonban párhuzamosan két tárgyalási folyamat is zajlik: az egyik Genfben az ENSZ égisze alatt, míg a másik Asztanában.Megfigyelők szerint míg mindkét tárgyalási folyamatban képviselteti magát a szíriai elnök kormánya, a genfi és asztanai tárgyalásokon más-más ellenzékiek vesznek részt. Míg a kazah fővárosban látszólag előrehaladás történt, az ENSZ közvetítésével Genfben rendezett béketárgyalások több fordulója is zátonyra futott. A világszervezet égisze alatt zajló genfi tárgyalásokon az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2015 decemberében elfogadott 2254-es számú határozatának megfelelően próbálnak előrelépést elérni a szíriai politikai átmenetről. A dokumentum értelmében a polgárháború dúlta közel-keleti államban fél éven belül egységkormányt kellene felállítani, egy új alaptörvényt kidolgozni, illetve másfél éven belül parlamenti és elnökválasztást tartani az ENSZ felügyelete alatt.Egyelőre nem teljesen világos, hogy a szocsi kongresszusra milyen ellenzéki csoportokat hívtak meg, és Moszkva, Ankara és Teherán egyáltalán hol húzza meg a választóvonalat a terroristák és az ellenzéki felkelők besorolása között. Bírálók szerint a szocsi konferenciára az orosz, iráni és török, illetve a damaszkuszi érdekeknek megfelelő ellenzékieket hívják meg, más, Szíriában is jelenlévő csoportokat pedig katonai erővel fognak "meggyőzni".