Belbiztonsági főtanácsadó: A jövő évi európai parlamenti választásoknak az illegális migráció lesz a fő kérdése

A jövő évi európai parlamenti választásoknak az illegális migráció lesz a fő kérdése - emelte ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 tévécsatorna vasárnap esti műsorában - írja az MTI.



Bakondi György hozzátette: Európa a bevándorláspárti és a bevándorlás ellenesek két csoportjára osztható. A bevándorláspárti erők vezetésére Emmanuel Macron francia elnök be is jelentkezett - jegyezte meg a főtanácsadó, kiemelve: Magyarország a másik oldalon áll.



A főtanácsadó úgy látja: a választás közeledtével a liberális baloldali politika is felismerte, hogy a társadalmak nem akarják az eddigi európai politika folytatását, hanem változást akarnak, a biztonságra törekszenek.



Ezért mostanában számos politikus - köztük olyanok, akik korábban a nyitott határok és a tömeges beengedés hívei voltak - a külső határok védelméről beszélnek. Bakondi György hangsúlyozta, Magyarország és számos más ország is teljes mértékben elfogadhatatlannak, szuverenitásukat súlyosan sértő megoldásnak tartja, hogy a külső határok védelme azt jelentse, hogy a határőrizetet kiveszik az adott tagállam kezéből.