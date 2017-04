Belehalt sérüléseibe a március elején félholtra vert orosz újságíró

"Épp most tájékoztattak arról, hogy elhunyt Andruscsenko, aki nem ébredt fel a kómából, melybe a támadást követően került" - közölte az ügyvédje a helyi sajtóval. Az újságírót a támadást követően súlyos agysérüléssel megoperálták, csak és később javult annyira az állapota, hogy a mesterséges lélegeztetőkészülékről is lekapcsolták, mert arra számítottak, hogy felébred a kómából.



Az orosz ügyészség szentpétervári részlege szerdán bejelentette, hogy vizsgálatot indítanak a támadás okainak kiderítésére. Andruscsenko kollégái szerint az újságíró halálának valószínűleg a Kreml politikáját kritizáló cikkekhez lehet köze.



A főképp az emberi jogokkal és bűnügyi esetekkel foglalkozó 73 éves Andruscsenkót, aki Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik legnagyobb kritikusa volt, 2007-ben rágalmazás és szélsőséges nézetek terjesztésének vádjával őrizetbe vették, végül pénzbüntetés mellett szabadon engedték. A Memorial orosz történeti és jogvédő szervezet politikai fogolynak nyilvánította a férfit, aki arról számolt be, hogy fogva tartása alatt számos alkalommal megkínozták.



Ugyancsak 2007-ben egy bírósági ítélet következtében megszűnt a peresztrojka (átalakítás) kellős közepén alapított újság, de 2009-ben újra indult.



2008 márciusában Andruscsenko bejelentette, hogy lemond orosz állampolgárságáról, ekképpen tiltakozva a politikai elnyomás, a szólásszabadság korlátozásai és a cenzúra bevezetése ellen.