Belehaltak lázadásukba az ukrán haditengerészet harci célokra kiképzett delfinjei, miután az oroszokhoz kerültek

Elpusztult mostanra az összes, katonai célokra kiképzett delfin az ukrán haditengerészet egykori szevasztopoli bázisán azután, hogy Oroszország önkényesen elcsatolta a Krím félszigetet Ukrajnától - mondta el az obozrevatyel.ua hírportálnak Borisz Babin, Petro Porosenko ukrán elnök állandó képviselője a Krími Autonóm Köztársaságban.



A tisztségviselő kifejtette, hogy a delfinekkel ukrán kiképzőik sípokkal kommunikáltak. Azután, hogy Oroszország fegyveresen megszállta, majd bekebelezte a félszigetet, a delfinek ott maradtak a bázison, ahogyan a velük folytatott kommunikációra szolgáló sípok is. Új gondozóik azonban hiába próbáltak velük elődeik módján - síphangokkal - kommunikálni, a delfinek nem engedelmeskedtek az utasításaiknak, sőt ételt sem fogadtak el tőlük, így idővel éhen haltak. Arra nem tért ki a hírportálnak nyilatkozó Babin, hogy ez mikor következett be.



2012 őszén jelentek meg híradások az ukrán sajtóban arról, hogy tíz palackorrú delfin katonai célú kiképzése zajlik az ukrán haditengerészetnek a Krím félszigeten lévő szevasztopoli bázisán. Az állatokat főként a tengerfenéken lévő tárgyak felkutatására idomították, a fejükre egy szerkezetet erősítettek, amelyet ha hozzáérintettek a megtalált objektumhoz, egy bóját küldött a felszínre. Voltak köztük olyan delfinek is, amelyeket fegyveres támadásokra képeztek ki: kést vagy pisztolyt erősítettek a fejükre azzal a céllal, hogy ellenséges búvárok ellen hajtsanak végre támadásokat.



Katonai célokra 1973 óta képeztek ki delfineket Szevasztopolban, a programot azonban komoly titoktartás övezte. A Szovjetunió szétesése után a fekete-tengeri flottának a delfinkiképzéssel foglalkozó részlege Ukrajnához került, majd a félsziget bekebelezése után Oroszországhoz. Az elcsatolt terület új vezetése által kinevezett ideiglenes szevasztopoli "kormányzó" 2014 szeptemberében hozta nyilvánosságra, hogy az "ocenárium" - ahol a delfinek éltek és a katonai kiképzésük zajlott - az orosz védelmi minisztérium irányítása alá került.



Az ukrán elnök krími képviselője a hírportálnak azt mondta, hogy az ukrán haditengerészet azóta nem képez sehol sem katonai feladatokra delfineket, miután a képzésben addig részt vevő állatokon kívül a teljes felszerelésük az elcsatolt félszigeten maradt.



Szevasztopolon kívül a világon eddig csak egy hely vált eddig ismertté, ahol katonai célokra képeznek delfineket, ez pedig az egyesült államokbeli San Diego. Az ottani - egyébként titkos - programról 2005-ben kerültek napvilágra hírek, amikor a Katrina hurrikán pusztítása után állítólag nyoma veszett több fegyveres delfinnek, amelyeken rajtuk maradhatott a rájuk erősített harci eszköz.