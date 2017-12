Belgiumban és Hollandiában is komoly gondokat okozott az erős havazás, Franciaországban százezrek maradtak áram nélkül

- közölte hétfőn az ERDF francia áramszolgáltató.A Météo-France francia állami meteorológiai szolgálat jelentése szerint a helyzet különösen a nyugat-franciaországi Pays de la Loire régióban aggasztó, ahol a széllökések akár az óránként 130, a térségben található Ré-szigeten pedig az óránként 160 kilométeres sebességet is elérhetik. A Météo-France ezenkívül jelentette, hogy 24 megyére narancssárga figyelmeztetést adtak ki.A vihar következtében kidőlt fák és az áramkimaradás zavart okozott a vonatközlekedésben is Pays de la Loire-ban, illetve a vele szomszédos Bretagne régióban, az ország középső részén és a francia fővárosban is az SNCF állami vasúttársaság jelentése szerint.A szolgálat az Ana nyomán várhatóan kialakuló széllökések, csapadék és áradások miatt az ország területének mintegy negyedén megemelte készültségi szintet.Az észak- és kelet-franciaország autópályák üzemeltetésével foglalkozó társaság, a SANEF pedig arra kérte az autósokat, hogy a várható havazás - amelynek következtében 5 és 15 centiméter közötti hó eshet - miatt lehetőleg kerüljék el a Nord-Pas-de-Calais északi régió főbb autópályáit. Ezeken az utakon már hétfő reggel is sűrű torlódások alakultak ki.A belga fővárost kiszolgáló Zaventem repülőtéren a legfrissebb hírek szerint a hétfői 600 járatból nagyjából 200-at törölni kellett. Délutáni közlés szerint este 6 óráig egyetlen repülőgép sem szállhat le, így hatalmas késések alakultak ki. Az induló gépek mindössze két kifutópályát használhatnak.A Brussels Airlines belga nemzeti légitársaság minden Európán belüli járatát törölni kényszerült, hétfőn egyedül Afrikába, Indiába, illetve az Egyesült Államokba indítanak repülőgépeket. Az érkező gépek közül több tucatnyit Liege-be, Charleroi-ba, Luxembourgba vagy Düsseldorfba kellett átirányítani.A repülőtéri hatóságok azt kérték az utasoktól, hogy indulás előtt még otthonról ellenőrizzék, járatuk várhatóan rendben felszállhat-e.Brüsszelben a közúti közlekedésben is súlyos fennakadások keletkeztek, a hatóságok lezárták a város alagútjait, óriási dugók alakultak ki, s számos busz nem jár.A nehézségek miatt le kellett mondani a találkozót a városban tartózkodó Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő és Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke között - tájékoztattak a helyi lapok.A helyzet a szomszédos Hollandiában sem jobb. Az ország repülőterein több mint 400 járatot kellett törölni, az eindhoveni légikikötőt ideiglenesen le is zárták. Amszterdam Schiphol repülőterén hosszú sorok kígyóznak, nagy késésekkel kell számolniuk azoknak is, akiknek végül indítják a járatát.Az országban az iskolák hétfőn zárva tartottak, a havazás a közúti és a vasúti közlekedésben is komoly zavarokat okozott. A hatóságok arra kérték a lakosokat: ha tehetik, maradjanak otthon.A holland meteorológiai intézet kiadta a legmagasabb fokozatú riasztást a "rendkívül veszélyes" időjárási körülményekre tekintettel. Mint közölték, az előrejelzés szerint hétfő délután akár további 15 centiméter hó is eshet.