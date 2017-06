Belpolitikai teszt az olaszoknál: vasárnap helyhatósági választásokat tartanak

Az olaszok reggel 7 órától este 11 óráig adhatják le voksukat.



Több mint ezer önkormányzatban választanak új polgármestert és képviselőket. Ez az olaszországi önkormányzatoknak majdnem az egynyolcada.



Kiemelt figyelem a négy tartományi székhelyt (Catanzaro, Genova, L'Aquila és Palermo városát) kíséri, ahol új tartományi elnököt és tartományi testületet is választanak, valamint a helyhatósági választások huszonöt megyeszékhely vezetését is megújítják.



A vasárnapi helyhatósági megmérettetésben nyolc százezresnél nagyobb város, valamint százötvenhárom olyan város vesz részt, amelynek lakossága meghaladja a 15 ezer főt. A többi ennél kisebb.



Időszakos helyhatósági választást utoljára tavaly ilyenkor tartottak, akkor több mint 1300 olaszországi önkormányzatban. Tavaly az ellenzéki Öt Csillag Mozgalom (M5S) megszerezte Róma és Torinó városának főpolgármesteri székét.



A mostani választás belpolitikai tesztnek számít az összes párt számára a zavaros olaszországi helyzet miatt. A balközép kormánykoalíciót vezető Demokrata Párt (PD) felmérheti, mekkora a támogatottsága maradt Matteo Renzi volt miniszterelnök tavaly decemberi lemondása, majd idén áprilisi visszatérése után a PD főtitkári székébe.



A PD nagy ellenfelének számító M5S is megmutathatja politikai erejét, esetleges további erősödéssel. Várakozás előzi meg a Silvio Berlusconi vezette jobbközép Hajrá Olaszország (FI) és az Északi Liga eredményeit is.



A négy nagy parlamenti párt a héten megállapodott az olasz választási törvény reformjáról, ez a PD, FI, M5S és Északi Liga közötti paktum azonban csütörtökön, az új választási törvény tervezetének legelső szavazati fordulóján felborult teljesen megbénítva a választási rendszer esetleges átalakítását. A paktum felborulása a PD-re szereplésére lehet negatív hatással, de előnyt jelenthet az M5S számára.