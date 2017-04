Benyújtotta lemondását az ukrán jegybank elnöke

Lemondási szándékát Hontarjeva hétfői kijevi sajtótájékoztatóján jelentette be. Döntését azzal indokolta, hogy csaknem három éve tölti be a tisztséget, de mostanáig nem tudta az ukrán bankrendszer reformját végrehajtani.



Kijelentette, hogy a jegybanknál megszokott módon egy hónappal korábban jelenti be távozását a posztról. Hozzátette viszont, hogy ha a parlament úgy szavaz, kész hamarabb is megválni hivatalától. Hangsúlyozta továbbá, hogy bármikor kész beszámolni a törvényhozás előtt jegybankelnöki minőségében végzett munkájáról.