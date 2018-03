Benyújtotta lemondását Robert Fico

Robert Fico szlovák miniszterelnök (b) benyújtja lemondását Andrej Kiska államfőnek (j) Pozsonyban 2018. március 15-én. (MTI/EPA/Jakub Gavlak)

Peter Pellegrini, az új szlovák kormány miniszterelnöke a pozsonyi kormánypalota dísztermében tartott ünnepi aktus keretében vette át a megbízásáról szóló dekrétumot, ugyanott, ahol közvetlenül előtte Robert Fico kézbesítette a lemondását Andrej Kiska államfőnek.A kormányfői tisztségből távozó Robert Fico lemondása kézbesítése utáni nyilatkozatában a "legtermészetesebbnek választásnak" nevezte Pellegrini jelölését, akivel - mint mondta - már csaknem húsz éve dolgoznak együtt s továbbra is "normális, munkakapcsolatuk lesz" a jövőben.Leszögezte: a Pellegrini vezetése alatt összeálló kormány irányultsága a továbbiakban is "világosan Európa-párti" lesz, s a kormány az "erős szociális állam" fenntartásán fog munkálkodni.Robert Fico saját - a kormányzásban vállalt - további feladatát úgy írta le, hogy ő lesz az aki "tartani fogja a hátát." Robert Fico elmondta: nem távozik a politikából, a legerősebb kormánypárt elnökeként a koalíciós tanács tagja marad.:"Nem búcsúzom Önöktől" - jegyezte meg.Az új miniszterelnök vezette szlovák kormány összetételében előreláthatóan csak néhány változás várható. Változatlanok maradnak az Irány - Szociáldemokrácia (Smer-SD), a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) és a Most-Híd alkotta hármas kormánykoalíción belüli erőviszonyok vagyis az egyes tárcák elosztása is.Biztosan változás várható viszont a Smer-hez tartozó belügyi tárca élén, ahonnét hétfőn távozott Robert Kalinák, valamint az ugyancsak a Smer hatáskörébe tartozó kulturális tárca élén is, amelynek vezetéséről közel két hete mondott le Marek Madaric. Ugyancsak új minisztere lesz majd az igazságügyi tárcának, amelynek eddigi vezetője, a Most-Híd szlovák tagozatához tartozó Lucia Zitnanská jelezte: nem kíván feladatot elvállalni az új kormányban.Az előrehozott választások megtartását követelő és ezzel összefüggésben a kormányfővel szemben bizalmatlansági indítványt beterjesztő ellenzéki pártok már korábban elégtelennek minősítették Robert Fico távozását.Csökkent az előrehozott választások esélye, de ez nem jelenti azt, hogy azt nem kényszeríti ki az utca - mondta Richard Sulík, a pozsonyi parlament legnagyobb ellenzéki pártjának, a liberális Szabadság és Szolidaritásnak (SaS) a vezetője, a szlovák belpolitikai válság egyik legerősebb hangadója arra reagálva, hogy Andrej Kiska megbízta a kormányalakítással Peter Pelegrinit.Hasonló véleményt fogalmazott meg, mint csütörtökön Andrej Kiska, aki az országban múlt héten tartott és péntekre is bejelentett kormányellenes tüntetésekre utalva megjegyezte: úgy érzi, hogy Robert Kalinák belügyminiszter és Robert Fico kormányfő lemondása "nem kell, hogy elégséges jelzés legyen" arra, hogy a tömegmegmozdulások befejeződjenek.A szlovák belpolitikai válság azt követően alakult ki, hogy február végén élettársával együtt meggyilkolták Ján Kuciak tényfeltáró újságírót, akit a rendőrség feltételezése szerint vélhetően munkájával összefüggésben öltek meg. A kettős gyilkosság nyilvánosságra hozatala után először a belügyminiszter, majd Robert Fico és kormányának távozását kezdték követelni ellenzéki pártok, köztük az SaS és az OLaNO.Az előrehozott választások megtartására - Robert Fico politikai ellenlábasaként - először Andrej Kiska államfő tett javaslatot. Robert Fico kormányfő az elnök lépéseit a demokratikus parlamenti választási eredmények megtagadásának nyilvánította, "az újságíró-gyilkosság után történteket" pedig többször is olyan, az állam teljes destabilizációjára tett kísérlet részének nevezte, amelynek - mint fogalmazott - "forgatókönyve nem Szlovákiában íródott".