Beperelték a Rubik-kocka utánzatának gyártóját és forgalmazóját

Rubik Ernő találmánya, a bűvös kocka, 1976. október 28-án kapott szabadalmi engedélyt, majd nem sokkal később világméretű játékőrületet indított el. A Rubik's Cube 1980-81-ben több országban az év játéka lett, 1981-ben bevonult a New York-i Modern Művészetek Múzeumának építészeti és dizájngyűjteményébe, 2014-ben beválasztották az amerikai Játékok Dicsőségcsarnokába. Máig nagyjából 100 millió darabot adtak el belőle világszerte.

Pontosabban a cég anyavállalatát, a wisconsini Flambeau Inc-et -, valamint a játékot forgalmazó New Jersey-i Toys "R" Us céget perelte be a londoni Rubik's Brand Ltd. A manhattani kerületi bírósághoz hétfő este benyújtott kereset szerint a Duncan terméke, amelynek elemei egy 3x3x3-as kockát alkotnak, a Rubik-kocka "sajátosságait és külsejét utánozza", leszámítva az oldallapok színét és azt, hogy a kis kockák sarkai enyhén le vannak kerekítve.A Rubik's Brand a védjegysértés és a tisztességtelen verseny fogalmait használja keresetében, megjegyezve, hogy a Toys "R" Us is felelősségre vonható a Quick Cube értékesítéséért. A dokumentum szerint azok a fogyasztók, akik a felperes Rubik-kockájára számítanak, "csalódni fognak, amikor használni kezdik a vádlott utánzatát", ami "visszafordíthatatlan károkat" okoz a Rubik's Brandnek. A Toys "R" Us 15,99 dollárért (négyezer forint) kínálja a Rubik-kockát és 4,99 dollárért a Duncan Quick Cube-ját a honlapján.A Duncan szóvivője kedden megalapozatlannak nevezte az állításokat, és azt mondta, a vállalat minden erejével azon lesz, hogy megvédje magát. A Toys "R" Us nem reagált az üggyel kapcsolatos megkeresésre.A kereset a feltételezett illegális profit megtérítését és az elszenvedett károk háromszorosának megfizetését követeli, valamint az utánzatok megsemmisítését.