Berlin a migránsok miatt a középkor felé halad

Iszlámellenes tüntetés Berlinben.

Kép forrása: 888.hu

Nyilvánvaló kell, hogy legyen, az én fiam nem játszhat lányokkal"

Arnold Mengelkoch, a berlini Neukölln bevándorlási hivatalnoka a Der Tagesspiegel német lapnak úgy fogalmazott, hogy a rengeteg migráns miatt a német főváros rossz irányba halad. Elmondása szerint Berlin visszafelé megy az időben, egyenesen a középkor felé - írja a 888.hu Azok, akik Németországban jelenleg a bevándorlókkal foglalkoznak, arról számolnak be, hogy rendszeresen atrocitások érik őket. Egy helyi lakos szerint a városvezetés valamit nagyon elszúrt, hiszen ő például már nem érzi magát biztonságban a saját városában.Mengelkoch szerint Berlinben egyre többen vannak az olyan fiatalok, akik unatkoznak, mert nincs munkájuk. Elmondása szerint a többségük úgy tekint a nőkre, mint egy szextárgyra, ha nincs rajta a muszlim fejkendő.Az egyik iskolaigazgató arról számolt be, hogy már a hétéves gyereken is fejkendő van. Véleménye szerint az oktatás már nem is igazán fontos, hiszen az háttérbe szorul a vallással szemben.A német fővárosban korábban már előfordult olyan eset is, hogy egy dühös férfi rontott be az óvodába és leordította az intézményvezető fejét, amiért engedte a fiát a lányokkal játszani.– üvöltötte az ingerült szülő.