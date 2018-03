Berlusconi a jobbközép pártszövetségének követeli a kormányalakítás jogát

Silvio Berlusconi az általa vezetett jobbközép pártszövetségnek követeli a kormányalakítás jogát a vasárnapi olasz parlamenti választások eredményének tükrében - közölték a 81 éves politikus bizalmasai.



Silvio Berlusconi hétfőn délután találkozott a dél-olaszországi szavazatokra is számító, ezért a koalícióban magát pusztán Ligának nevező Északi Liga vezetőjével, Matteo Salvinivel. A megbeszélésen szót ejtett arról, hogy a jobboldali tömörülés 37 százalékos választási eredménye megszilárdítja szövetségüket, amely Sergio Mattarella államfőtől kormányalakítási megbízást kaphat.



A várttal ellentétben Berlusconi pártja, a Hajrá Olaszország (Forza Italia) a szavazatok 14 százalékával 4 százalékponttal gyengébben teljesített a bevándorlásellenes Északi Ligánál, amely már be is jelentette, hogy a választásokon győztes jobboldali koalíciónak "joga és kötelessége kormányozni", a Liga pedig kész meghatározni ennek irányát.



Berlusconi Antonio Tajanit, az Európai Parlament elnökét jelölte miniszterelnöknek, Matteo Salvini pedig saját magát, arra az esetre, ha pártja szerezne több szavazatot. Miután az Északi Liga jobb eredményt ért el, Salvini megerősítette a nap folyamán, hogy magának követeli a miniszterelnöki tisztséget.



Tajani ugyanakkor nem kommentálta a voksolás eredményét. Mint mondta, "nem vettem részt választási kampányban és most sem fogom ezt tenni".