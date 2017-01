Betegség miatt halt meg a legendás politikus fia

A hétfőn elvégzett boncolás kizárta Lech Walesa volt lengyel államfő holtan talált fiának öngyilkosságát, valamint az idegenkezűséget is - írta a Gazeta Wyborcza lengyel napilap, amelynek értesülései szerint a 43 éves Przemyslaw Walesa betegség következtében hunyt el.



Walesa egyik fiának holttestére Gdanskban, az elhunyt lakásában talált rá az egyik családtag vasárnap este. Az ügyészség hivatalosan nem közölte a halál okát, s a család kívánságára hivatkozva más részletekről sem számoltak be.



"Csupán annyit mondhatok, hogy a boncolás kizárta az idegenkezűséget" - idézi a Gazeta Wyborcza a gdanski kerületi ügyészség szóvivőjét. A lap értesülései szerint "a boncolás és a tanúvallomások öngyilkosságra sem utaltak". A napilap gdanski szerkesztősége arról számolt be, hogy a halál "betegség következtében" állt be.



A 73 esztendős, Nobel-békedíjas Lech Walesának, a Szolidaritás szakszervezeti mozgalom egyik alapítójának nyolc gyereke közül Przemyslaw harmadikként született. Több évig határőrként dolgozott, kétszer elvált, az első házasságából két fiúgyermeke lett. Az elhunyt fiatalabb testvére, Jaroslaw Walesa európai parlamenti képviselő a Twitter közösségi honlapon tapintatot kért a gyászoló család nevében.