Betilthatja a külföldi politikusok rendezvényeit a jövőben Ausztria

A közbiztonság és a közrend veszélyeztetése esetén betiltaná a külföldi politikusok Ausztriában tartandó rendezvényeit, emiatt módosítaná a gyülekezési törvényt is Wolfgang Sobotka osztrák belügyminiszter, aki minderről az Ö1 közszolgálati rádió keddi műsorában beszélt.

Más államban zajló politikai összetűzéseket nem szeretnénk Ausztriába beengedni

- mondta a miniszter. Úgy vélte, hogy az európai megoldás nem remélhető a kérdésben, ezért az osztrák kormány egységes lépésére van szükség.Az elképzelés szerint a jövőben a belügyminiszter a külügyi tárcavezetővel egyetértésben - a kormány beleegyezésével - betilthatná külföldi politikus Ausztriában tartandó rendezvényét, amennyiben nem belpolitikai választási kampányról van szó. Sobotka meglátása szerint mindezt az Emberi Jogok Európai Egyezményében lefektetett emberi és alapvető jog védelme érdekében tehetik meg.

Sobotka nem zárta ki, hogy beutazási tilalmat is elrendelhetnek. Arra a kérdésre, hogy Recep Tayyip Erdogan török államfő beutazását is megtiltanák-e, a miniszter úgy válaszolt, hogy amennyiben állami vendégként érkezik az országba, szívesen látják, azonban a politikai szereplés megakadályozására több eszköz is rendelkezésükre áll.

Szélsőséges esetben beutazási tilalom rendelhető el, azonban a közbiztonság és a közrend fenntartása miatt erről a biztonsági erőknek kell dönteniük

- mondta. Sebastian Kurz külügyminiszter hétfőn Brüsszelben arról beszélt, elvárják Törökországtól, hogy politikusai Ausztriában ne tartsanak választási rendezvényt. Úgy vélte, hogy nyitott a kérdés az európai szintű rendezés, de mivel az uniós tagállamok többségében nem élnek török közösségek, a legjobb mód Ausztria számára jelenleg a gyors, nemzeti szintű megoldás.Kurz a közszolgálati televízióban (ORF) hétfőn este azt mondta, hogy megakadályozná a török politikusok Ausztriában tartandó kampányfellépéseit és az ebből fakadó széthúzást, mert ezek károsak az integrációra nézve. Úgy vélte, hogy nem szabad a polgármesterekre vagy az unióra hárítani a döntést.Gaggenau német város önkormányzata múlt héten megtiltotta két török miniszternek, hogy a helyi török közösségnél - amelynek sok tagja Törökországban is szavazati joggal bír - az elnöki rendszer bevezetése mellett kampányoljon, és a hollandiai Rotterdamban is megtiltották a tervezett török kampányrendezvényeket.Christian Kern osztrák kancellár egy német lapnak úgy nyilatkozott, hogy az egész Európai Unióban megtiltaná a török politikusoknak belpolitikai témákban a kampányolást.Theo Öhlinger osztrák alkotmányjogász úgy vélte, hogy egy ilyen szabályozás megalkotása nagyon nehéz. Öhlinger szerint akkor lehet tiltásról beszélni, ha a politikai szereplés az ausztriai török közösségen belül indulatokat szítana és erőszakos cselekményektől lehetne tartani.Törökországban április 16-án tartanak népszavazást az alkotmánymódosításról, amely kiszélesítené a mindenkori államfő jogkörét, aki így a végrehajtó hatalom feje lenne. Egyszersmind megszűnne a Török Köztársaság 1923-as megalakulásával létrejött miniszterelnöki tisztség.