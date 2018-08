Betiltják az elektromos nyakörveket Nagy-Britanniában

A kutyák és macskák nevelésére, fegyelmezésére használt elektromos nyakörvek betiltását jelentette be a brit kormány.



A távirányítós kiképző-nyakörvvel elektromos áramot lehet vezetni az állat testébe, de vannak olyan változatok is, amelyek valamilyen vegyi anyagot spriccelnek ki.



A brit környezetvédelmi, élelmezési és vidékügyi minisztérium (Defra) szerint az eszköz nem csupán szükségtelen fájdalmat és szenvedést okoz az állatoknak, de arra is vannak bizonyítékok, hogy átirányított agresszióhoz vezethet, vagy szorongást idézhet elő a házi kedvenceknél, súlyosbítva a már fennálló viselkedési és egészségi problémákat.



A hétfőn bejelentett korlátozás nem terjed ki a láthatatlan kerítésekre, amelyek segítenek távol tartani a házi állatokat az autóutaktól, megakadályozva az esetleges baleseteket.



A brit kormány korábban nyilvános konzultációt folytatott az összes elektromos nyakörv betiltását célzó törvénytervezetről.