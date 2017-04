Betiltotta az utcai tüntetéseket a venezuelai Táchira állam kormányzója

"Táchira állam egész területén tilos minden olyan megmozdulás, melynek célja a társadalmi béke állapotának megváltoztatása, és a közrend megsértése..." - áll a 175-ös számú rendeletben. Tilos továbbá minden olyan megmozdulás is, melyek során "közutak lezárásával akadályozzák a szabad közlekedést".



Az állásfoglalás szerint ezek a megmozdulások kiváltják "a fegyveres bandák és szervezett bűnözői csoportok megjelenését", ami által "veszélybe kerülhet az állampolgárok, illetve az állami és magántulajdon épsége" a számos pusztítás, szerencsétlenség és gyújtogatás közepette. A dekrétum szerint az ilyen jellegű tüntetések "célja aláaknázni az alkotmányos rendet és megbénítani a tömeg-, illetve egyéni közlekedést".



A rendeletben megjegyzik, hogy a tiltást az elmúlt napok kormányellenes tüntetései során tapasztalt "fokozott erőszak" jelenlétével indokolják. Arra is rámutatnak, hogy a tiltakozások során megfigyelhető volt "a tűzfegyverekkel és más, halálos fegyverekkel való visszaélés", mely számos haláleset okozójának bizonyult, "a szabad közlekedéshez való jog akadályozásával pedig a közvetlen segítségnyújtást igénylő orvosi vészhelyzeteket is ellehetetlenítették".



A venezuelai hatóságok pénteken további két halálesetről számoltak be a tüntetések kapcsán: az egyik áldozat a fővárosban, Caracasban, a másik az említett Táchira államban tartott tüntetésen vesztette életét. Az újabb két esettel immár 29-re nőtt a száma azoknak, akik az elmúlt három hét venezuelai kormányellenes tüntetései során vesztették életüket.



A venezuelai tüntetésekre azután került sor, hogy az elnökhöz hű legfelsőbb bíróság március 30-ai döntésének értelmében megpróbálta minden hatalmától megfosztani az ellenzék által uralt parlamentet. Az ellenzéki képviselők és tüntetők annak ellenére ragaszkodnak a jogászok menesztéséhez, hogy a legfelsőbb bíróság - komoly belföldi és külföldi bírálatokat követően - később visszavonta korábbi határozatát



A megmozdulások, illetve a hatóságokkal való összecsapások során több mintegy 437-en sebesültek meg, és mintegy 1289 embert vettek őrizetbe a venezuelai ügyészség adatai szerint.