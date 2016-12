Beton terelőelemekkel torlaszolták el Milánó központi utcáit

Az autósztrádák sávválasztóiként ismert, több méter hosszú beton terelőelemeket egymás mellett fektették le Milánó utcáin. Az egymilliós nagyváros legfrekventáltabb, többnyire gyalogosforgalmú pontjairól van szó, ahol a mindennapokban és főleg most a karácsonyi ünnepek alatt több ezer helyi lakos és turista fordul meg.



Egy méternél magasabb falat alkotó beton-blokád került a milánói dómtér szélére és a Sforza-kastélyhoz is.



Az intézkedést Alessandro Marangoni milánói prefektus rendelte el a Berlinben történt terrorista támadást követően. A kamiont vagy más nagyobb járművet feltartóztatni képes elemek mellett gépfegyveres katonákat és rendőröket is látni.



Milánóban novemberben emelték meg a város utcáinak biztonságát felügyelő katonák számát nyolcszázra, miután nőtt a városban élő latin-amerikai közösségek tagjai közötti erőszakos bűncselekmények száma.



Milánó hatóságai december 29-én közbiztonsági értekezletet tartanak Marco Minniti olasz belügyminiszter részvételével a szilveszteri utcai ünneplésekre készülve.