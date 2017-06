Betonakadályokkal védekeznek Sydney-ben a gázolásos terrortámadások ellen

A jövőben várhatóan póznákat, városépítészeti elemeket és egyéb akadályokat is elhelyeznek majd. Itt található az ausztrál jegybank székháza, az amerikai főkonzulátus, van szálloda és egy sor luxusüzlet is a területen. Sydney nem kapott semmilyen konkrét fenyegetést

- hangsúlyozta mindazonáltal a rendőrség.



Március óta Londonban három olyan merénylet történt, amelyben valamilyen gépjárművet használtak a támadók, de volt ilyen terrortámadás Nizzában, Berlinben és New Yorkban is.



Az ABC ausztrál televíziócsatorna arról számolt be, hogy Melbourne-ben, ahol januárban hajtott gyalogosok közé egy autó, nyolc helyen összesen 140 betonpóznát helyeztek el. A januári eset nem terrortámadás volt.



Ausztráliában 2015 óta magas a terrorfenyegetettség hivatalos szintje.