Bevándorlás: Olaszország bekeményétett és győzött

Olaszország számára kedvezően változtatják meg a Triton műveleti tervet a résztvevő európai országok - erről döntöttek kedden a Frontex európai határ- és partvédelmi ügynökség varsói székházában tartott tanácskozáson.



"Minden részt vevő ország elismerte, hogy Olaszország rendkívüli nyomásnak van kitéve, és további támogatásra van szüksége az EU-tól és a Frontextől" - olvasható a tanácskozás befejeztével kiadott közös közleményben.



Róma azt akarja elérni, hogy a Tritonban szolgáló európai hajók ne csak az olaszországi partokra szállítsák a Földközi-tengeren kimentett embereket. Elutasítás esetén kész kilépni a Triton-műveletből.



A Frontex bejelentette, hogy egy külön munkacsoportot állítanak föl a Triton műveleti tervének átdolgozására, de hogy eleget tesznek-e Olaszország minden követelésének, arról nem volt szó.



Olaszország 2014-ben állapodott meg a Frontexszel abban, hogy a nemzetközi vizeken kimentett embereket az olaszországi partokon fogadják be akkor is, ha nem olasz felségjelzésű hajók fedélzetén érkeznek. Málta viszont eközben csak arra kötelezte el magát, hogy kizárólag a saját felségvizein mentett embereket fogadja be. Ezért cserébe Olaszország jelentős gazdasági-pénzügyi kedvezményekben részesült az Európai Uniótól.