Bevásárlás közben fulladt meg a kétéves kisfiú

Sokkoló tragédia történt Detroitban: bevásárlás közben megfulladt egy kétéves kisfiú - írja a New York Post Ayyan Umar torkán két szem szőlő akadt meg. A fürtös gyümölcsöt édesanyja, Emma Carver adta a kezébe, majd pár pillanatra hátat fordított neki. Amikor visszafordult már fuldokolt a csöppség.Emma azonnal elkezdte a kisfiú hátát ütögetni. Több vásárló is a segítségére sietett, de nem tudták kiszedni a szőlőszemeket, majd az újraélesztés sem járt sikerrel.A nő szerint, ha tudta volna, mit kell tenni ilyen esetben, gyermeke talán még ma is élne. A gyászoló szülők ezért mindenkinek azt javasolják, hogy vegyenek alapfokú életmentési leckéket.