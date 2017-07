Bibliaórákat tartanak a Fehér Házban Trump részvételével

A CBN kommentárjában megjegyzi: "milyen nagyszerű kormányzatunk van!". A televízió hangsúlyozta azt is, hogy álláspontja szerint Trump-adminisztráció az amerikai történelem "leginkább evangéliumi keresztény" kormányzata.A heti Biblia-órákonmellett részt veszalelnök is, akit a keresztény jobboldal egyik vezető személyiségeként tartanak számon, továbbá Tim Price, az egészségügyi és emberi erőforrások minisztere, Betsy DeVos, oktatási miniszter, Sunny Perdue, az agrártárca vezetője, Jeff Sessions, igazságügyi miniszter és a CIA vezetője,is.Az órákat, az NBA egyik volt sztárja vezeti. Visszavonulása után Drollinger - maga is evangéliumi keresztény - létrehozta a Capitoliumi Lelkészséget, amely 40 állam törvényhozásában tart bibliaórákat. A szervezet a washingtoni képviselőházban és a szenátusban is hetente tart bibliafoglalkozásokat. A Fehér Házban - mint Drollinger a CBN-nek adott interjújában elmondta - hetente mintegy tucat politikus és munkatárs vesz részt a foglalkozásokon.Drollinger egyébként könyvet is írt, mely tavaly jelent meg Amerika újjáépítése - A bibliai útmutatás címmel.