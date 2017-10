Bírálják a WHO-t, mert Mugabét jószolgálati nagykövetnek nevezné ki

Nagy felháborodást keltett Zimbawéban, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az ország elnökét, Robert Mugabét jószolgálati nagykövetnek nevezné ki, miközben Zimbabwe egészségügyi rendszere súlyos problémákkal küzd. Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója szerdán jelentette be, hogy Mugabét a szervezet jószolgálati nagykövetének jelöli, aki e minőségében az afrikai nem fertőző betegségekkel foglalkozna, és feladata lenne "befolyást gyakorolni más vezetőkre".



A WHO ötletét sokan felháborodással fogadták. Tendai Biti volt zimbabwei pénzügyminiszter a dpa hírügynökségnek elmondta: a 37 éve hatalmon lévő Mugabe jelölése erre a posztra azt jelzi, hogy a WHO nincs tisztában a zimbabwei politikai realitással. Az országban ugyanis 100 ezer páciensre jut egy orvos, mivel az egészségügyi dolgozók tömegével távoznak külföldre a rossz körülmények miatt. Zimbabwe egyik legnagyobb kórházában már az is előfordult, hogy nem volt víz, és a betegeknek maguknak kellett vödrökben vizet hozniuk - mondta az egykori miniszter.



A Mozgalom a Demokratikus Változásért (MDC) nevű ellenzéki párt szóvivője szerint "ezeket a szervezeteket (a WHO-t) nem lehet komolyan venni". "Az egész világ tudja, hogy mit tett Mugabe ennek a valaha nagyszerű országnak az egészségügyi rendszerével" - mondta Obert Gutu. Mugabe jószolgálati nagykövetnek jelölése azért is ironikus, mert ő maga rendszeresen inkább külföldre utazik orvosi kezelésekre - mutatott rá egy parlamenten kívüli párt, a Zimbabwei Népi Demokrata Párt szóvivője.



A brit kormány szintén elítélte a WHO választását, "meglepőnek és elkeserítőnek" nevezve Mugabe jelölését. A bírálatokra reagálva a WHO főigazgatója szombaton a közösségi médiában jelezte, hogy újra átgondolja az ügyet, és hamarosan hivatalos közleményt ad ki. Robert Mugabe ellen az Egyesült Államok és az Európai Unió is több büntetőintézkedést léptetett életbe az emberi jogok sorozatos megsértése miatt.