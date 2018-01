Bírálta a Fehér Ház Hillary Clinton szereplését a Grammy-gálán

Élesen bírálta a Fehér Ház a Fehér Ház Hillary Clinton szereplését a vasárnap esti Grammy-gálán.



A Demokrata Párt volt elnökjelöltje a gálán részletet olvasott fel Michael Wolff Tűz és düh - Trump a Fehér Házban című bestselleréből.



A Fehér Ház szóvivője hétfői nyilatkozatában úgy foglalt állást, hogy Hillary Clinton felolvasása "a Trumpról szóló pletykakönyvből" gyakorlatilag nem más, mint "a valóságot nem érzékelő liberálisok panasza."



Raj Shah leszögezte: "a baloldal és Amerika elitközpontjai nem érzékelik a valóságot arról, hogy mi történik ebben az országban és azt a nagyszerű munkát, amelyet az elnök végez".



Hillary Clinton, akit Donald Trump legyőzött a 2016-os elnökválasztáson, a vasárnap este tartott zenei díjátadó gálán a könyvből azt a részt olvasta fel, amelyben Wolff azt állította, hogy Trump azért kedveli csak a McDonalds hamburgerjeit, mert régóta attól tart, hogy megmérgezik.



Clinton mellett a gálán mások is bírálták az elnököt, vagy felolvastak az idézett könyvből, vagy a díjat elfogadó beszédeikben fogalmaztak meg kritikát.



Minderre Twitter-bejegyzésben reagált Nikki Haley amerikai ENSZ-nagykövet és ifjabb Donald Trump, az elnök idősebb fia is.



Haley arról írt: mindig szerette ezt a gálaestet, de ezúttal "tönkretették azzal, hogy felolvastak a Tűz és düh című könyvből. Nem kell szeméttel keverni a nagyszerű zenét".



Ifjabb Donald Trump azt hangsúlyozta: "Úgy tűnik, a felolvasás az álhíreken alapuló könyvből nagy vigaszdíj az elnökség elvesztéséért".



A Wolff könyvében megfogalmazott állításokat többen cáfolták, egy rádióinterjúban a szerző is elismerte, hogy Donald Trump munkatársai közül olyanokra is hivatkozott, akikkel nem beszélt személyesen.



Mindazonáltal a könyv Donald Trump és Steve Bannon, az elnök stratégiai főtanácsadója nyilvános szakításához vezetett. Wolff a könyvben Bannont jelölte meg információi egyik fő forrásaként.