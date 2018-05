Bírálta az iráni elnök a Telegram üzenetküldő szolgáltatás betiltását

Az Instagram képmegosztó oldalon pénteken késő este közzétett bejegyzésében Róháni azt írta: "ez a kormány egyetlen közösségi oldalt sem tiltott be, és a jövőben sem fog".



A Telegramot becslések szerint Irán 80 milliós lakosságának mintegy fele használta. Az üzenetküldő szolgáltatás kulcsfontosságú szerepet játszott a decemberi-januári kormányellenes tüntetések szervezésében. A hatóságok még januárban ideiglenesen blokkolták a Telegramot azzal a céllal, hogy csillapítsák a demonstrációkat. Április 30-án az iráni igazságügyi hatóság hivatalosan elrendelte, hogy az internetszolgáltatók tiltsák le a hozzáférést a Telegramhoz. A blokkolást ráadásul olyan formában vezették be, hogy azt még virtuális magánhálózatokon keresztül se lehessen megkerülni.



"Ha a rendszer legmagasabb szintjén döntöttek arról, hogy korlátozzák az emberek kommunikációját, akkor az ország valódi tulajdonosainak - vagyis a népnek - erről tudni kell" - írta Róháni Instagram-üzenetében, amelyről az ISNA félhivatalos iráni hírügynökség is hírt adott.