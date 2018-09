Bizarr: betegnek adta ki magát, hogy fürdessék és pelenkázzák

A 31 éves Paul Anthony Menchacát szeptember 6-án tartóztatták le Airzonában, a gilberti otthonában, majd megvádolták háromrendbeli szexuális zaklatással és csalással. A férfi ugyanis Down-szindrómásnak álcázta magát, és több ápolónőt is átvert - írja a Huffingtonpost.Először is kiadta magát egy Amy nevű nőnek, aki gondviselőt keres a down-os fia mellé fürdetéshez. Három nő is jelentkezett a hirdetésre. A gyanút fogott ápolónők aztán kapcsolatba léptek a férfi szüleivel, akik elmondták, hogy a fiuknak semmi szüksége nincs fürdetésre és pelenkázásra.Ezután szembesítették a férfit a gyanújukkal, aki beismerte hogy hazudott. Óvadék ellenében kiengedték, de megtiltották neki, hogy kapcsolatba lépjen az ápolókkal.