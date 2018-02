Biztonságba helyezi az ausztrál titkosszolgálat a titkosított dokumentumokat, amiket véletlenül adtak el

Az ausztrál titkosszolgálat (ASIO) ügynökei jelentek meg az ABC ausztrál nemzeti műsorszolgáltató irodáiban csütörtökön, hogy biztonságba helyezzék azokat a titkos dokumentumokat, amelyek egyelőre tisztázatlan körülmények között két leselejtezett iratszekrénnyel együtt egy fővárosi bútorboltba kerültek, majd onnan egy magánszemély tulajdonába - jelentette az ABC.A híradás szerint az ASIO emberei a műsorszolgáltató és a miniszterelnöki hivatal megállapodásával összhangban keresték fel a reggeli órákban az ABC szerkesztőségét a parlament canberrai épületében és Brisbane-ben, és széfekbe tették az iratokat. Nem vitték el őket, és mind az ASIO-nak, mind az ABC-nek hozzáférésük van az iratokhoz.Gaven Morris, az ABC hírigazgatója közölte, az ABC együttműködik a kormánnyal, hogy a dokumentumok ne kerüljenek illetéktelen kezekbe, és ne jelentsenek többé nemzetbiztonsági kockázatot, ugyanakkor azt is szavatolni akarja, hogy ne sérüljenek a szerkesztőségi irányelvek.Az ABC előző nap számolt be arról, hogy titkos kormányiratok ezrei kerültek a birtokába, de nem árulta el, hogy pontosan mikor. A műsorszolgáltató az elmúlt hetekben számos olyan történetet hozott nyilvánosságra az akták alapján, amelyek miatt Kevin Rudd és Tony Abbott korábbi miniszterelnökök, illetve több jelenlegi képviselő is kínos helyzetbe került. Bizonyos értesüléseket nemzetbiztonsági okokból nem publikált.A dokumentumok leselejtezett bútordarabokban voltak, amelyek kedvezményes áron kerültek egy fővárosi kereskedőhöz, mert zárva voltak, és senki sem találta hozzájuk a kulcsokat. A vevő fúróval eltávolította a zárakat, és több mint egy évtizedet és négy kormányfő tevékenységét felölelő kormánydokumentumok ezreire bukkant. A legutolsó miniszterelnök, akiről szó esett a papírokban, Tony Abbott volt, akit 2015-ben váltott a jelenlegi kormányfő, Malcolm Turnbull. Az akták között akadt szigorúan bizalmas, érzékeny, valamint csak kormánytagoknak szánt papír. A dokumentumok az ausztrál hírszerzés prioritásaitól a terrorelhárításig terjednek, de rakétafejlesztések, szélsőségesek profiljai és bevándorlási politikai elképzelések is szerepelnek bennük.Az ausztrál kormány azonnal rendkívüli vizsgálatot indított az ügyben. Turnbull úgy nyilatkozott, hogy rendkívül nagy mulasztás történt a hatóságok részéről, és a felelősök nagy árat fognak fizetni érte. Kevin Rudd ugyanakkor bejelentette csütörtökön, hogy jogi lépéseket tesz az ABC ellen az egyik riport miatt, mert szerinte a műsorszolgáltató, tallózva a dokumentumokból, tévesen számolt be a kormánya által indított, sok vitát kiváltó kormányprogramról, amely a háztartások energiatakarékosságának javítását szolgálta.Nem ez volt az első eset, hogy az ausztrál hatóságok fontos iratokat vesztettek el. A szövetségi rendőrség csaknem 400 nemzetbiztonsági dokumentumot "hagyott el" a 2013-at megelőző öt évben. Egy korábbi pénzügyminiszter pedig 195 szigorúan bizalmas aktát felejtett az irodájában, amikor a kormány, amelyben tárcavezetői szerepet töltött be, 2013-ban távozni kényszerült.Az ausztrál kormányzati dokumentumokat általában 20 évig tartják titokban, majd erősen megszerkesztett formában nyilvánosságra hozzák.