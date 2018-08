Bombafenyegetés: egyszerre kilenc chilei repülőgép hajtott végre kényszerleszállást

Egyszerre kilenc, Chiléből induló vagy oda tartó utasszállító repülőgép hajtott végre kényszerleszállást bombafenyegetések miatt - közölte a dél-amerikai ország repülésügyi hatósága helyi idő szerint még csütörtökön.



Az első hírek még három repülőgép kényszerleszállásáról szóltak, de később Victor Villalobos Collao, a repülésügyi hatóság vezérigazgatója azt mondta, hogy kilencet ért fenyegetést, ennyinek kellet megszakítania az útját.



Collao szerint tizenegy fenyegetés érkezett, de közülük csak kilenc vonatkozott konkrét, létező repülőjáratokra. A fenyegetések a legnagyobb dél-amerikai légitársaság, a chilei LATAM irodáiba futottak be, de a Sky Airlines chilei fapados cég gépeit is érintették.



Mind a kilenc gép kényszerleszállást hajtott végre, az összeset átvizsgálták, de egyik fedélzetén se találtak robbanóanyagot, és senkinek nem esett baja.



A LATAM egyik gépe például a perui fővárosból, Limából a chilei fővárosba, Santiago de Chilébe tartott, és Pisco dél-perui városban szállt le. A chilei Sky Airlines több gépe visszafordult Santiagóba, miután a pilótákat figyelmeztették a fenyegetésre.



Azt egyelőre nem tudni, hogy ki fenyegetőzött és miért. A rendőrség egyelőre nem közölt semmit az ügyről.



A LATAM Dél-Amerika legnagyobb légitársasága.