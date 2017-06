Börtönbe zárnák azokat, akik a kiutasítás ellenére visszatérnének az államokba

Két olyan törvényjavaslatot fogadott el helyi idő szerint csütörtökön az amerikai képviselőház, melyek a jogalkotók szándékai szerint visszaszorítják majd az illegális bevándorlást.



Az egyik az amerikai sajtóban csak "Kate törvényeként" emlegetett jogszabály, amely szigorítja azoknak az illegális bevándorlóknak büntetéseit, akik a kiutasítás dacára visszatérnek az országba. A jogszabályt Kate Steinle után nevezték el így, akit 2015-ben egy olyan illegális bevándorló lőtt le, akit korábban már ötször deportáltak.



A másik jogszabály pedig az, amely megfoszt bizonyos szövetségi forrásoktól olyan "menedékvárosokat", melyek nem működnek együtt a szövetségi bevándorlási hatóságokkal, menedéket biztosítanak olyanoknak, akik szabálytalanul vannak az ország területén.



A javaslatot még a szenátusnak is el kell fogadnia, mielőtt hatályba léphetne. Jelenleg mindkét házban többségben vannak a republikánusok. Donald Trump elnök a képviselőházi szavazás után üdvözölte az eredményt, s azt szorgalmazta, hogy a felsőház is mielőbb fogadja el a törvényjavaslatot.



Demokrata párti politikusok szerint viszont a Kate törvény olyanokat is szigorú börtönbüntetéssel fenyeget, akiket korábban kiutasítottak ugyan, de azért térnek vissza az Egyesült Államokba, hogy szeretteikkel találkozhassanak vagy üldöztetés elől menekülnek.