Börtönbüntetésre ítélték a Tienanmen téri vérengzésről író kínai aktivistát

Liu Sao-ming korábbi gyári munkás egy, az Egyesült Államokban működő, kínai nyelvű oldalon számolt be a demokratikus reformokat követelő tüntetésen szerzett élményeiről. Ügyvédje, Vu Kaj-ming elmondta, hogy a kantoni népbíróság ítélte börtönbüntetésre, de fellebbezni fognak a döntés ellen.



Liu "nyilvánvalóan politikai fogoly. Azonnal és feltétel nélkül szabadon kell bocsátani. Az egyetlen, amiben bűnös, az az, hogy élt a szabad véleménynyilvánítás jogával" - szögezte le közleményében William Nee, az Amnesty International nemzetközi jogvédő szervezet Kína-kutatója.



1989 nyarán a Kínai Kommunista Párt a hadsereggel verette szét a Peking szívében fekvő Tienanmen téren másfél hónapon keresztül demokratikus változásokért és a korrupció ellen tiltakozó tömeget. A történtekről azóta tilos beszélni Kínában. Azt sem tudni, hogy pontosan hányan haltak meg, amikor a hadsereg szétverte a tiltakozást a Mennyei béke terén; óvatos becslések szerint is legalább kétszázan vesztették életüket, de a vérengzésnek akár több ezer halálos áldozata is lehetett.