Börtönt kapott a barátját öngyilkosságba hajszoló fiatal lány

Fotó: CNN/AP

A Massachusetts szövetségi államban három évvel ezelőtt történt eset nagy vihart kavart az országban.A 21 éves Michelle Carter folyamatosan telefonon küldött üzenetekkel bombázta 18 éves udvarlóját, Conrad Royt. Az üzenetekben hol burkoltan, hol nyíltan arra próbálta rávenni a fiatal férfit, hogy legyen öngyilkos. Roy, akit a tárgyaláson bizonytalan és lelki problémákkal küszködő fiatalként írtak le, már korábban is megkísérelt öngyilkosságot, Carter folyamatos bíztatása azonban végzetesnek bizonyult.Conrad Roy szén-monoxidot lélegzett be lezárt teherautójában, miközben állandó telefonkapcsolatot tartott az "útmutatásokat" adó Michelle Carterrel. A fiatal nő a telefon monitorján figyelte, ahogyan udvarlója megfullad, s a tragédiáról nem értesítette sem a mentőket, sem Roy családját. A fiatalember holttestét egy nappal az öngyilkosság után találták meg.

A 21 éves Michelle Cartert emberölés vádjával állították bíróság elé. A per vitát kavart, ugyanis emberi jogi szervezetek - és a vádlott védőügyvédjei is - amellett érveltek, hogy magánüzenetek titkosságát az alkotmány védi, tehát nem használhatók fel bizonyítékként. A perben Michelle Carter több száz sms-üzenetét vizsgálták át, és az ügyész 7-12 év közötti börtönbüntetést javasolt. A bíró azonban két és fél évi börtönt szabott ki, amelyből 15 hónapot kell letölteni, a fennmaradó időszakban szigorú felügyelet melletti, két évig tartó próbaidőre bocsátják.Döntésének indoklásakor Lawrence Moniz bíró felhívta a figyelmet a rehabilitáció fontosságára. Az áldozat édesanyja közleményben hangsúlyozta, hogy reményei szerint fia halála nem lesz hiábavaló, és a jog előbb-utóbb az öngyilkosságra buzdítást, vagy kényszerítést is komoly bűncselekményként ismeri el.