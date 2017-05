Borzalmas büntetést kapott a meleg pár

Szexuális kapcsolatuk miatt 85 vesszőcsapásra ítéltek egy meleg párt Indonézia Aceh tartományában, amely a világ legnépesebb muszlim országának egyetlen része, ahol muzulmán büntetőjog, saria van érvényben - közölték a helyi hatóságok szerdán.



A két férfi kapcsolata a szomszédoknak tűnt fel, és a polgárőrség tervelte ki, hogy tetten érik őket. A 20 és 23 éves férfit így vették őrizetbe a hatóságok Banda Acehben, a tartomány székhelyén.



A Szumátra északnyugati csücskén elterülő Aceh tartományban azután vezették be a sariát, hogy a központi kormány 2006-ban a helyi fegyveres konfliktust befejezendő kompromisszumot kötött a térségben harcoló szélsőségesekkel. A tartományban két évvel ezelőtt a saria kibővített alkalmazását vezették be.



A délkelet-ázsiai ország néhány más területén is próbáltak bevezetni olyan jogszabályokat, amelyek a saria szellemét tükrözik, ezek többsége azonban alkotmányellenesnek bizonyult. Acehben a vesszőzés már bevett büntetési forma, de eddig csak házasságtörőkre és szerencsejátékosokra szabták ki ezt a büntetést.



A 226 milliós Indonézia lakosainak túlnyomó többsége muzulmán, de az ország alkotmánya világi jellegű.



(Lead-képünk illusztráció - a szerk.)