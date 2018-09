Brexit - A britek csaknem fele szerint May valójában az EU-ban tartaná Nagy-Britanniát

A brit választóknak csaknem a fele úgy gondolja, hogy Theresa May miniszterelnök valójában az Európai Unióban tartaná Nagy-Britanniát, ha módja nyílna rá. A legfrissebb felmérés szerint többen gondolják ezt a konzervatív párti kormányfőről, mint Jeremy Corbynról, a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt (Labour) vezetőjéről.



A legnagyobb brit közvélemény-kutató csoport, a YouGov éppen fél évvel a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) 2019. március 29-ére várható időpontja előtt ismertette a The Times című konzervatív brit napilap megbízásából végzett vizsgálatának eredményeit. Kimutatta, hogy a britek 48 százaléka szerint Theresa May inkább a további brit EU-tagságot választaná, ha nem tartana saját pártja és a közvélemény Brexit-párti táborának reakciójától. Mindössze 27 százalék gondolja úgy, hogy a miniszterelnök személyes politikai meggyőződésből vezeti ki hazáját az Európai Unióból.



Theresa May a brit EU-tagságról 2016 júniusában tartott - a kilépést pártolók szűk, 51,9 százalékos többségű győzelmével végződött - népszavazás kampányában a bennmaradást pártolta. Amikor azonban a népszavazás után az akkori miniszterelnök, David Cameron lemondott, a helyére megválasztott May meghirdette azóta politikai mottójává vált programját, amely szerint "Brexit means Brexit" - a Brexit Brexitet jelent. Vagyis azt, hogy nincs visszaút az EU-tagságról tartott népszavazás után, az Egyesült Királyság mindenképpen ki fog lépni az Európai Unióból.



Theresa May az újabb népszavazás kiírását célzó, rendre felmerülő kezdeményezéseket is mereven elutasítja.



A friss YouGov-felmérésbe bevont brit választók közül ugyanakkor Jeremy Corbynról - aki közismerten a Labour EU-szkeptikus irányvonalához tartozik - kevesebben gondolják, hogy szíve szerint az EU-ban tartaná Nagy-Britanniát, mint Theresa Mayről. A válaszadók 43 százaléka szerint a Munkáspárt vezetője a brit EU-tagság megőrzésének híve. 22 százalék mondta azt, hogy szerinte Corbyn politikai meggyőződése alapján legszívesebben kilépne az unióból.



A vizsgálatban részt vevők a legnagyobb arányban, 62 százaléknyian Boris Johnson volt külügyminisztert, a kormányzó Konzervatív Párt keményvonalas Brexit-táborának frontemberét tartják meggyőződéses kilépéspártinak, és csak 12 százalékuk gondolja, hogy ő is inkább az unióban szeretné látni hazáját.



A felmérés szerint a britek 57 százaléka tartja a Munkáspárt alsóházi képviselőinek többségét az EU-tagság hívének. Ugyanezt a konzervatív frakció többségéről csak 36 százalék gondolja.