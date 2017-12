Brexit - Megszületett a megállapodás a kiválás főbb kérdéseiről

Juncker rámutatott, hogy ez még nem a végleges kiválási egyezmény, és sok még a tennivaló, de lépésről lépésre kell haladni.



Az Európai Bizottság péntek reggel javaslatot tett a Brexit-tárgyalások második szakaszának megkezdésére, mondván, sikerült elegendő előrelépést elérni a kiválás legfontosabb feltételeiről szóló tárgyalásokon.



A bennmaradó tagállamok vezetői a jövő heti EU-csúcson döntenek arról, szerintük történt-e már elegendő előrehaladás ahhoz, hogy tovább lehessen lépni a második egyeztetési szakaszra, a jövőbeli kapcsolatrendszer kérdéseire.



May: az előzetes megállapodás garantálja az állampolgárok jogait



Teljes körűen biztosítja az állampolgárok jogait az Egyesült Királyság uniós kiválásának legfőbb feltételeiről elért előzetes megállapodás, egyúttal azt is garantálva, hogy nem állítják vissza a "kemény határokat" Észak-Írország és az Ír Köztársaság között - hangsúlyozta Theresa May brit kormányfő péntek reggel Brüsszelben.



Sajtóértekezletén a miniszterelnök leszögezte, hogy biztosítani fogják a jogait az országában élő mintegy hárommillió uniós állampolgárnak, ahogyan a bennmaradó tagállamok valamelyikében élő, nagyjából egymillió britnek is.



Elmondta továbbá, hogy az ír-északír határellenőrzés ügyére sikerült olyan megoldást találniuk, amely az Egyesült Királyság "alkotmányos és gazdasági integritásának" fenntartása mellett lehetővé teszi a nyitott határok megőrzését.



Tusk az átmeneti időszakról szóló tárgyalások megindítását kezdeményezte



Az Egyesült Királyság uniós kiválását követő esetleges átmeneti időszakról szóló tárgyalások mielőbbi megkezdésének jóváhagyására kérte Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke pénteken a bennmaradó EU-tagállamok vezetőit, akik a jövő heti csúcstalálkozójukon hozhatnak erről döntést.



Sajtótájékoztatóján Tusk kijelentette, az EU a bizonytalanság mérséklése érdekében kész egyeztetést kezdeni a London által javasolt kétéves átmeneti időszakról, de ennek megvannak a feltételei.



Hangsúlyozta: a szigetországnak ebben az időszakban is teljes mértékben be kell tartania az uniós jogot, beleértve az újonnan elfogadott szabályokat is, eleget kell tennie a költségvetési kötelezettségvállalásoknak és alá kell vetnie magát az Európai Bíróság joghatóságának.



Az uniós döntéshozatal ugyanakkor az átmeneti időszakban már huszonhetes körben folytatódna, abban nem vehetne részt a brit kormány - mondta Tusk a Theresa May brit kormányfővel folytatott brüsszeli megbeszélését követően.