Brexit - Theresa May a legátfogóbb és legszélesebb gazdasági megállapodást szeretne az Európai Unióval

Ide kattintva olvashatják Theresa May brit miniszterelnök pénteki beszédét az Egyesült Királyság és az EU jövőbeni gazdasági együttműködéséről. olvashatják Theresa May brit miniszterelnök pénteki beszédét az Egyesült Királyság és az EU jövőbeni gazdasági együttműködéséről.

Pénteki beszédében Theresa May brit miniszterelnök elmondta, hogy a lehető legátfogóbb és legszélesebb gazdasági megállapodást szeretne az Európai Unióval, egy olyan megállapodást, amely több szektort foglal magába és jobb együttműködést biztosít, mint bármely szabad kereskedelmi megállapodás bárhol a világon.A brit kormány célja továbbra is az marad, hogy az átmeneti időszakkal kapcsolatban megállapodást kössön a márciusi Európai Tanácsülésen, azért hogy bizonyosságot és egyértelműséget biztosítson a cégek számára mindkét oldalon. Észak-Írországgal kapcsolatban az Egyesült Királyság kormánya továbbra is mindent megtesz azért, hogy elkerülje az Észak-Írország és Írország közötti kemény határ bevezetését, de hasonlóan elkötelezett, hogy az Egyesült Királyságon belül se legyenek határok.Azonban az a jogi szövegtervezet, amelyet az Európai Bizottság a napokban adott ki, aláásná az Egyesült Királyság egységes piacát és az alkotmányos integritását az által, hogy vám- és államhatárt vonna az Ír-tenger vonalában. Ezt soha egyetlen brit kormány sem fogadná el. Továbbra is kiállunk azon vállalásaink mellett, amelyeket decemberben tettünk, és együtt fogunk működni az Európai Bizottsággal abban, hogy ezeket milyen jogi módon rögzítsük a Kilépési Megállapodásban. A brit és az ír kormány egyformán elkötelezett, hogy az EU-ból való kilépés ne eredményezze a kemény határ felállítását Észak-Írország és Írország között – és mind az ír, mind pedig a brit miniszterelnök kijelentette, hogy elsődleges prioritás számukra ennek elérése az EU és az Egyesült Királyság átfogó kapcsolatán keresztül. Így ezt teljes mértékben csak a tárgyalások következő fázisában lehet megoldani, amikor a megbeszélések a jövőbeni kapcsolatról részleteiről szólnak.De az Európai Bíróság nem lehet az esetleges jogi viták végső döntő bírósága. Egyáltalán nem elfogadható két fél közötti nemzetközi megállapodás esetén, hogy az egyik fél legfelsőbb döntő bírósága járjon el az esetleges vitás ügyek rendezésében a két fél között.