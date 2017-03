Brexit - Tusk: a brit kormány bejelentette a kilépési folyamat megindítását

"Kilenc hónap az Egyesült Királyság megküldte az értesítést" - írta az uniós állam- és kormányfőket tömörítő testület vezetője a Twitteren, röviddel azután, hogy Tim Barrow, az EU melletti brit nagykövet átadta neki a Theresa May miniszterelnök által aláírt levelet.



Az 50. cikkely szabályozza - és aktiválása hivatalosan elindítja - a kilépési folyamatot, kétévi időtávlatot meghatározva a tagság megszűnésének feltételeiről szóló tárgyalásokra. Ennek alapján a brit EU-tagság 2019 márciusában szűnhet meg, hacsak a felek nem állapodnak meg a folyamat meghosszabbításáról. Ehhez azonban az Európai Unióban maradó többi 27 ország egyhangú beleegyezésére lenne szükség.



Egységesen, konstruktív szellemben fognak fellépni az Európai Unióban maradó tagállamok az Egyesült Királyság kilépésének feltételeiről szóló tárgyalásokon - olvasható az Európai Tanács által kiadott szerdai nyilatkozatban.



A dokumentumot jóváhagyó "huszonhetek" sajnálatukat fejezték ki a britek távozása miatt, azonban leszögezték, hogy "készen állnak a most következő folyamatra", és reményüket fejezték ki, hogy az Egyesült Királyság a jövőben is közeli partnere marad az uniónak.



Hangsúlyozták: mindenekelőtt a bizonytalanság mérséklésére van szükség, amihez elsődleges fontosságú az állampolgárok jogainak biztosítása.



Theresa May brit miniszterelnök szerint az Egyesült Királyság az Európai Unió intézményrendszeréből lép ki, de Európát soha nem hagyja el.



May, aki a brit kilépési folyamat elindításáról szóló szerdai brüsszeli bejelentés után szólalt fel a londoni alsóházban, hangsúlyozta: London továbbra is az EU-tagországok szoros és elkötelezett szövetségese marad, annál is inkább, mivel a világnak most nagyobb szüksége van a liberális demokrácia Európában honos értékeire, mint valaha, és az Egyesült Királyság is magáénak vallja ezeket az értékeket.



Theresa May hangsúlyozta azt is - és ez a kilépési folyamat elindításáról Brüsszelben átadott, szerda délután Londonban részleteiben ismertetett levélben is kiemelt helyen szerepel -, hogy a brit kormány "merész és nagyratörő" szabadkereskedelmi egyezmény megkötését javasolja az Európai Uniónak.



A levél szerint - amelyet Sir Tim Barrow brit EU-nagykövet kézbesített Donald Tusknak, az Európai Tanács elnökének - e szabadkereskedelmi megállapodásnak átfogóbbnak kellene lennie minden korábbi hasonló egyezménynél, hogy magában foglalhassa egyebek mellett a pénzügyi szolgáltatási szektort is.