Brexit: várhatóan 2019-től megszűnik a a munkavállalók szabad beáramlása az EU-ból

A brit EU-tagság 2019 tavaszára várható megszűnésével véget ér a munkavállalók szabad beáramlása is az Európai Unió tagállamaiból - mondta csütörtökön a brit belügyminisztérium bevándorlásügyi államtitkára.



Brandon Lewis a BBC rádió közéleti és hírműsorokat sugárzó 4-es csatornáján elhangzott interjúban kijelentette: 2019 márciusában, a brit EU-tagság megszűnésének valószínű időpontjában már hatályban lesz az új brit bevándorlási szabályozás. Az államtitkár ennek részleteiről nem szólt, csak annyit mondott, hogy a konzervatív párti brit kormány még az idén közzétesz egy "fehér könyvet" az új szabályrendszer főbb pontjairól, és a bevándorlási törvénytervezet 2018-ban kerül a parlament elé.



Lewis közvetlen főnöke, Amber Rudd belügyminiszter ugyanakkor a Financial Times csütörtöki számában megjelent írásában arról biztosította a brit üzleti szektort és a külföldi EU-állampolgárokat, hogy a brit EU-tagság megszűnése után sem zárulnak be hirtelen az ajtók, Nagy-Britannia továbbra is várja a "legtehetségesebb" munkavállalókat.