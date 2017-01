Brit hírszerző állította össze Trumpról a kényes dokumentumot

A brit külső hírszerzés egyik volt tisztje, a BBC és több más brit hírportál szerdán késő este közölt értesülése szerint Christopher Steele állította össze azt a dossziét, amely a jövő héten hivatalba lépő új amerikai elnökről, Donald Trumpról Oroszország birtokában lévő állítólagos kompromittáló adatokat tartalmazza. Az illető egyes értesülések szerint elmenekült angliai otthonából.



Értesülések szerint a 35 oldalas jelentést Christopher Steele, a Secret Intelligence Service - közismert nevén az MI6 - egykori alkalmazottja készítette.



Egyes amerikai hírforrások már hónapok óta tudtak a dosszié létezésről, és arról, hogy egy volt hírszerzőtől származik. A férfi nemzetiségét és kilétét azonban nem fedték fel.



A nyilvánosságra került adatok szerint az 52 éves Steele az 1990-es években Moszkvában dolgozott az MI6 hírszerzőjeként. Később kilépett a brit titkosszolgálat kötelékéből, és társalapítóként létrehozta az Orbis Business Intelligence Ltd. nevű, magát üzleti hírszerzési vállalkozásként meghatározó, több más egykori brit hírszerzőtiszt irányította magáncéget.



A The Daily Telegraph című brit konzervatív napilap online kiadásának értesülése szerint a volt hírszerzőt hideg zuhanyként érte az, hogy a dossziéről kedden beszámoló CNN amerikai hírtelevízió felfedte nemzetiségét, nevének szerdai nyilvánosságra kerülése előtt pedig "menekülésszerűen távozott" a dél-angliai Surrey megyében lévő otthonából, mivel félti saját és családjának biztonságát.



A lap szerint Steele-t egy meg nem nevezett washingtoni cég bízta meg azzal, hogy gyűjtsön információkat Trump oroszországi kapcsolatairól. Az adatgyűjtést először az amerikai Republikánus Párt Trump-ellenes szárnyának tagjai, majd a demokraták finanszírozták.



A The Daily Telegraph szerint Steele megosztotta összegyűjtött értesüléseit az amerikai Szövetségi Nyomozó Irodával (FBI) is.



Az Orbis Business Intelligence Ltd.-t társigazgatója az 58 éves Christopher Burrows - jelentette a The Wall Street Journal. Az amerikai napilap szerdán telefonon elérte Burrowst, aki közölte: nem erősíti meg, de nem is cáfolja, hogy Steele állította össze a jelentéssorozatot.