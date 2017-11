Brit költségvetés - Csökkenő életszínvonal?

Londoni makrogazdasági elemzők csütörtöki előrejelzései szerint az új brit költségvetési tervezetben szereplő, jelentősen rontott növekedési becslésekből az életszínvonal hat évtizede nem tapasztalt hosszúságú csökkenésére lehet következtetni, és Nagy-Britannia akár két évtizedet is elveszíthet jövedelemnövekedési szempontból. Philip Hammond pénzügyminiszter a költségvetési tervezetet beterjesztő előző napi alsóházi beszédében közölte: az új, módosított prognózis szerint a brit hazai össztermék (GDP) az idén a korábban várt 2 százalék helyett 1,5 százalékkal növekszik.



Hammond szerint a következő években is további lassulásra kell számítani: jövőre 1,4 százalékos, 2019-ben 1,3 százalékos GDP-bővülés szerepel a friss előrejelzésben.



A Resolution Foundation nevű, elsősorban a kis- és közepes jövedelmű fogyasztók életszínvonal-folyamatainak kutatására szakosodott független londoni gazdaságelemző intézet csütörtökön ismertetett 40 oldalas tanulmányában közölte: az új növekedési előrejelzésekből levezetett modellszámításai azt mutatják, hogy az egy főre jutó elkölthető éves jövedelmi hányad 2022 elején 540 fonttal (190 ezer forinttal) lesz kevesebb annál, amennyi a korábbi növekedési prognózisok alapján abban az évben lehetett volna. A ház számításai szerint az átlagos éves alkalmazotti jövedelem még nagyobbat zuhan. A Resolution Foundation várakozása az, hogy a fejenkénti tizenkét havi nomináljövedelem 2021 elején 1580 fonttal (jóval több mint félmillió forinttal) lesz alacsonyabb annál az összegnél, amennyit a brit EU-tagságról rendezett tavalyi népszavazás előtti előrejelzések arra az időpontra valószínűsítettek.



A tavaly júniusi referendumon a résztvevők szűk, 51,9 százalékos többsége arra voksolt, hogy az Egyesült Királyság lépjen ki az Európai Unióból. A Resolution Foundation csütörtökön ismertetett tanulmánya szerint ez lesz a leghosszabb ideig tartó életszínvonal-visszaesés azóta, hogy a mai normáknak megfelelő jövedelmi mérések az 1950-es években elkezdődtek. A ház szerint az új, jelentősen rontott növekedési előrejelzésekből levezethető kumulatív modellszámítások alapján a brit hazai össztermék nominálértéke 2022 első negyedévében 42 milliárd fonttal lesz kevesebb, mint amennyi az eredetileg - de már a népszavazás után - jósolt növekedési pálya esetén elérhető lett volna, 2021 elején pedig 72 milliárd fonttal - 3,4 százalékkal - marad el attól szinttől, amelyet a tavalyi EU-népszavazás előtti utolsó prognózisok jeleztek. Más hosszú távú előrejelzések szerint jövedelemnövekedés szempontjából Nagy-Britannia akár két elveszett évtizeddel is szembesülhet.



A Költségvetési Tanulmányok Intézete (IFS) nevű, elsősorban adó- és költségvetés-politikai kutatásokkal foglalkozó elemzőház az új költségvetési előterjesztésben szereplő prognózisokról csütörtökön összeállított tanulmányában közölte: modellszámításai szerint az új prognózisok arra vallanak, hogy az egy főre jutó brit GDP-érték 2021-ben 3,5 százalékkal lesz alacsonyabb az EU-tagsági népszavazás előtti utolsó, 2016 márciusában összeállított IFS-becslésnél. A kutatóműhely szerint ez 65 milliárd fontos nemzetgazdasági szintű veszteséget jelent a vizsgált előrejelzési távlatban. Az IFS számítási módszertana alapján az alkalmazotti éves átlagjövedelem csaknem 1400 fonttal lesz alacsonyabb 2021-ben a ház által a népszavazás előtt arra az évre valószínűsített szintnél, és ez azt jelenti, a fejenkénti átlagjövedelem még 2021-ben sem éri utol a globális pénzügyi válság első éve, 2008 előtt mért szinteket.



Az IFS szerint mindezek alapján fennáll annak a veszélye, hogy a jövedelemnövekedési szempontból nem csupán egy, de akár két évtized is odaveszhet Nagy-Britanniában. Paul Johnson, az IFS igazgatója a tanulmányhoz fűzött kommentárjában közölte: ilyesmire Nagy-Britanniában a 19. század közepe óta nem volt példa.