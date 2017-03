Brit kormányfő: "nincs most itt az ideje egy újabb skót referendumnak"

Theresa May kijelentette: "nincs most itt az ideje" az újabb referendumnak, mivel jelenleg minden energiát az Európai Unióval folytatandó tárgyalássorozatra kell összpontosítani. May szerint ha ezzel egy időben a skóciai népszavazással is foglalkozni kellene, az rontaná az esélyeit egy olyan megállapodás elérésének az EU-val, amely Skócia számára is kedvező.



A brit miniszterelnök arról viszont nem szólt, hogy később, az EU-tárgyalások után hozzájárulna-e a skóciai függetlenségi népszavazáshoz.



Nicola Sturgeon skót miniszterelnök hétfőn bejelentette, hogy a jövő héten felhatalmazást kér a skót parlamenttől a népszavazás kiírásához szükséges lépések megtételére. Sturgeon azzal indokolta a döntést, hogy Skóciát akarata ellenére "rángatják ki" az Európai Unióból és az EU egységes belső piacáról, mivel a brit EU-tagságról rendezett tavalyi népszavazáson a skótok jelentős többsége a bennmaradásra voksolt.