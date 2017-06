Brit választások - megalakult az új kormány

Theresa May miniszterelnök kijelentette: a kormány feladata most az, hogy sikeres tárgyalásokat folytasson a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről. A legfontosabb kabinettisztségekben nem történt változás: továbbra is Philip Hammond tölti be a pénzügyminiszteri tisztséget, Amber Rudd a belügyminiszter, Boris Johnson a külügyminiszter, Sir Michael Fallon maradt a védelmi miniszter, David Davis vezeti a Brexit-tárgyalások irányítására létrehozott tárcát, Liam Fox pedig az új kormányban is a külkereskedelmi minisztérium élén áll. Johnson, Davis és Fox a Konzervatív Párt Brexit-táborának három frontembere.



A csütörtöki előrehozott választások végleges eredménye szerint a Konzervatív Párté lett a legnagyobb alsóházi frakció, de a párt elvesztette abszolút többségét, így kisebbségi kormányzásra kényszerül. Theresa May a választások után bejelentette, hogy a Konzervatív Párt a legnagyobb észak-írországi lojalista erő, a Demokratikus Unionista Párt (DUP) frakciójával együttműködve kormányoz tovább. Formális koalíciót azonban a két párt nem köt, hanem a "confidence and supply" rendszer alapján működik majd együtt a londoni alsóházban. A westminsteri típusú parlamentáris rendszerben az ilyen jellegű megállapodásokban részes kis pártok elviekben vállalják, hogy ha a legnagyobb, de abszolút többséget el nem érő párt vezetésével kisebbségi kormány alakul, annak külső támogatást nyújtanak sarkalatos kérdésekben, például bizalmi szavazásokon (confidence), illetve olyan jellegű törvényjavaslatok - mindenekelőtt a költségvetés - elfogadtatásában, amelyek a kormány működéséhez szükséges pénzellátást (supply) biztosítják.



Eseti, szavazásról szavazásra kötendő megállapodások alapján az egyezségben részes kis pártok más törvényjavaslatok parlamenti elfogadtatásához is segítséget nyújthatnak, de a bizalmi és a költségvetési szavazásokhoz nyújtott támogatásuk a legfontosabb, mivel ezek kudarca a kormány bukását jelenti. A DUP-val folytatandó együttműködés első próbája június 27-én várható, amikor az újjáalakuló alsóház szavaz az új kormány első törvényalkotási programjáról. Ez bizalmi szavazásnak számít, és ha az alsóház elveti a programot, a kormánynak le kell mondania. Theresa May miniszterelnök azonban a BBC televíziónak nyilatkozva vasárnap este, az új kormány megalakulása után - arra a kérdésre, hogy a választási eredmény ellenére hivatalában marad-e - kijelentette: már a választási kampányban is azt ígérte, hogy újjáválasztása esetén teljes mértékben kitölti ötéves mandátumát.



May közölte: hétfőn alakuló ülést tart a kabinet, ő pedig kedden Franciaországba utazik, ahol Emmanuel Macron elnökkel tárgyal. A brit kormányfő kijelentette azt is, hogy egy hét múlva elkezdődnek a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről szóló tárgyalások, és a brit kormánynak e tárgyalásokat sikerre kell vinnie. A tervek szerint az érdemi Brexit-tárgyalások június 19-én kezdődnek, ugyanaznap, amikor II. Erzsébet királynő előterjeszti a parlamentben az új kormány törvényalkotási programjának fő pontjait.