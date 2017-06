Brit választások: A skót tartományi miniszterelnök meg akarja akadályozni May kormányalakítását

Eddig így állnak a dolgok



Patthelyzet alakult ki a parlamentben, egyik párt sem szerzett abszolút többséget



A BBC becslései alapján a konzervatívok 318 mandátumot szereznek , 261 mandátumot szerez a munkáspárt, 35 mandátumot az SNP, a liberális demokraták 14-et, Plaid Cymru 3-at, a zöldek 1-et, a független párt egyet sem, az egyéb pártok pedig 18-at



Jeremy Corbyn, a munkáspárt vezetője hihetetlennek nevezte az eredményt, és távozásra szólította fel Theresa May-t



A miniszterelnök úgy fogalmazott "nem megy sehova"



Néhány nagyobb név, mint Nick Clegg és Alex Salmond, elvesztették mandátumaikat



Theresa May kormányalakítási megbízást kér a királynőtől



A Skót tartományi miniszterelnök meg akarja akadályozni May kormányalakítását - jelentette ki Nicola Sturgeon



A Skót Nemzeti Párt (SNP) mindent megtesz a Theresa May brit kormányfő vezette Konzervatív Párt kormányalakításának ellehetetlenítéséért - mondta Nicola Sturgeon skót tartományi miniszterelnök pénteken.

Együtt fogunk működni a többiekkel, hogy a konzervatívok ne kerülhessenek a kormány közelébe

May, akinek Konzervatív Pártja az előrehozott választás előtt 17 mandátumos többséggel rendelkezett a törvényhozásban, annak reményében írta ki a szavazást, hogy június 19-étől kezdődően még jelentősebb fölényben tárgyalhatja meg a 27-ekkel Nagy-Britannia kilépését az Európai Unióból.

- hangsúlyozta. "Mindig mondtuk, hogy szívesen összefognánk másokkal egy tisztességesebb ország felépítéséért."Sturgeon úgy vélekedett, hogyA skót függetlenségpárti SNP-nek is rosszkor jött a szavazás: 56 parlamenti mandátumából 21-et veszített el a választáson, ami önvizsgálatra készteti a második függetlenségi népszavazásra készülő Sturgeont.A tartományi vezető csalódásnak nevezte az eredményeket, miután két évvel korábban pártja elsöprő győzelmet aratott Skóciában. Akkor a tartománynak biztosított 59 helyből 56-ot az SNP söpört be, és a Munkáspárt, a Konzervatív Párt, illetve a Liberáldemokrata Párt csak egy-egy képviselőt küldhetett innen a 650 fős brit parlamentbe.Most a második függetlenségi népszavazás ellen kampányoló konzervatívok 13, a munkáspártiak 7, míg a liberáldemokraták 4 mandátumot szereztek.Sturgeon pénteken azt mondta:Ugyancsak a kemény Brexit elvetését követelte közleményében Leo Varadkar ír kormányfő-jelölt is. Szerinte a kemény Brexit elutasítottságát tükrözi az, hogy May pártja elveszítette abszolút többségét az alsóházban.A kormányzó Fine Gael új vezetője emellett úgy véli, hogy a választások eredménye lehetőséget jelent Írország számára.Varadkar közölte: mindent megtesz annak érdekében, hogy Nagy-Britannia zökkenőmentes és következetes tárgyalásokat követően távozzon az Európai Unióból.A Brexit-tárgyalásoknak júniusban kellene megkezdődniük. Varadkar Enda Kenny ír miniszterelnököt váltja a kormányfői tisztségben egy jövő heti parlamenti szavazás után.konzervatív párti brit miniszterelnök péntek délután bejelentette, hogy őMay, aki előzőleg a londoni Buckingham-palotában járt, és kormányalakítási megbízást kért II. Erzsébet királynőtől, a Downing Streetre visszatérve közölte azt is, hogy, és e tárgyalásokon az ő kormánya képviseli majd az Egyesült Királyságot.Theresa May bejelentette, hogyA csaknem végleges adatok szerint a csütörtöki parlamenti választásokon a konzervatívok az abszolút többséghez minimálisan szükséges 326 képviselői helynél kevesebbet szereztek a 650 fős alsóházban.A konzervatív frakció létszáma legfeljebb 319 tagú lehet, de a konzervatívokat hagyományosan támogató DUP tíz mandátumot szerzett, ígyDowning Street-i források szerint May délelőtt egyeztetett a legnagyobb észak-írországi protestáns britpárti erővel, a Demokratikus Unionista Párttal (DUP), ésA csaknem végleges adatok szerint a csütörtöki előrehozott parlamenti választásokon, és ezzel a legnagyobb létszámú frakciója lesz. Az egyéni voksok megoszlása alapján azonban a konzervatívok az abszolút többséghez minimálisan szükséges 326 képviselői helynél kevesebbet szereztek a 650 fős alsóházban.A konzervatív frakció létszáma legfeljebb 319 tagú lehet, de a konzervatívokat hagyományosan támogató DUP tíz mandátumot szerzett, így, a brit Munkáspárt vezetője szerint párjaA Munkáspárt a csütörtökön tartott előrehozott parlamenti választásokon jelentősen, a véglegeshez közeli adatok alapján 29 fővel 261-re növelte frakciójának létszámát, de abszolút többséget nem ért el a 650 fős alsóházban., és Corbyn péntek délelőtt a BBC televíziónak nyilatkozva lemondásra szólította fel Theresa May konzervatív párti miniszterelnököt.Arra a kérdésre, hogy a Munkáspárt kormányalakításra készül-e, Jeremy Corbyn úgy fogalmazott:Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy, mivel a kilépési folyamat a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyének aktiválásával már elindult.A BBC kormányforrásokból származó péntek reggeli értesülése szerint, annak ellenére sem, hogy az általa vezetett Konzervatív Párt az előző napi előrehozott parlamenti választásokon elvesztette abszolút többségét az alsóházban., a legnagyobb ellenzéki erőre,Az egyéni voksok megoszlása alapján matematikailag lehetetlenné vált, hogy a konzervatívok megszerezzék az abszolút többséghez minimálisan szükséges 326 képviselői helyet a 650 fős alsóházban.Az első modellszámítások alapján aTheresa Mayt pénteken lemondásra szólította fel a Munkáspárt vezetője,. A Konzervatív Párt EU-párti csoportjának egyik vezető képviselője,is úgy nyilatkozott, hogy Theresa Maynek "át kellene gondolnia pozícióját".brit miniszterelnöknek, miután a "rettenetes" választási kampány eredményeképpen a Konzervatív Párt elveszítette a parlamenti többségét - közölte pénteken Anna Soubry konzervatív parlamenti képviselő a BBC-nek nyilatkozva.Soubry az első konzervatív párti politikus, aki a választási eredmények fényében burkoltan ugyan, de azt a véleményt fogalmazta meg, hogy

Ő nagyon nehéz helyzetben van, ő rendkívüli és nagyon tehetséges nő, nem riad meg a nehéz helyzetekben, de most természetesen át kell gondolnia a pozícióját

- fogalmazott Soubry.A képviselő - aki szűk többséggel nyert a közép-angliai választási körzetében - kifejtette, hogy Theresa May kezdeményezte a választást, azt várva, hogy pártja megerősödve kerül ki belőle.- mondta Soubry, aki tavaly júliusig az üzleti, energia és ipari stratégia miniszterhelyettese volt.A pénteken kora reggelig beérkezett, csaknem végleges mandátummegoszlások alapjána 650 fős alsóházban.A BBC péntek reggel közölt modellszámításai szerint, a legnagyobb ellenzéki erő,a csütörtöki választáson.A 2015-ben megválasztott előző alsóházban a konzervatívoknak 330, a Munkáspártnak 232 képviselője volt. A konzervatív frakció létszáma az előrehozott választások bejelentésének idején, április 18-án 17-tel haladta meg a többi alsóházi pártcsoport együttes létszámát. Az új alsóházban a többi párt összesített frakciólétszáma 14-gyel meghaladhatja a konzervatívokét, bár az észak-írországi unionista pártok hagyományosan a Konzervatív Párt szövetségesei.Szűk konzervatív fölényt mutattak a brit parlamenti választás péntek hajnalban közzétett részeredményei:, 288-ban a Konzervatív Párt, 249-ben a Munkáspárt győzött.Az előző napi választás után közzétett exit poll szerint a végső elszámolásnál a konzervatívok eredménye 314, a munkáspártiaké 266 képviselői hely lehet.A részeredmény szerint a Skót Nemzeti Párt (SNP) 33, Liberális Demokraták 10, az észak-írországi unionista DUP szintén 10 képviselői helyet szerzett meg.

Nagy-Britanniának egy ideig stabilitásra van szüksége, és ha a konzervatívok győznek a választásokon, akkor teljesítik a kötelességüket: megteremtik ezt a stabilitást

- jelentette ki Theresa May brit miniszterelnök péntek hajnalban, a választások másnapján, miután kiderült, hogy saját választókörzetében ő győzött.

Ha az előrejelzésnek megfelelően a konzervatív párt nyerte el a legtöbb helyet, és valószínűleg a legtöbb szavazatot, akkor ránk hárul a stabilitási időszak megteremtésének feladata, és pontosan ezt fogjuk tenni. A szándékom ugyanaz ma reggel, mint bármikor korábban. A kampányban elmondtuk, melyek a fő szempontjaink: hogy jó Brexit-megállapodást tudjunk kötni" -

A Nomura modellje alapján a Konzervatív  Pártnak abszolút többsége lehet



A Konzervatív Pártnak 338 képviselői helye, vagyis abszolút többsége lehet a brit parlamentben az előrehozott választások eredményeképpen - állapította meg péntek hajnalban a Nomura londoni központú elemzőcég saját modellszámítása alapján, amelyet a nagy brit médiatársaságok közös exit polljára és a legelsőként elnyert 15 helyre alapozott. Az exit poll alapján a konzervatívoké lesz a legnagyobb alsóházi frakció, de nem szereznek abszolút többséget. A Nomura felhívta a figyelmet arra, hogy van egy másik modelljük is, amely alapján csak 317 helyet szerez meg Theresa May pártja, ami elmarad az abszolút többséghez szükséges 326-tól.

Jelentősen gyengült az angol font péntek hajnalban arra a hírre, hogy az előrehozott brit parlamenti választásokról közölt exit poll szerint a kormányzó Konzervatív Párt nem sokkal a Brexit-tárgyalások tervezett kezdete előtt elveszíthette abszolút többségét a londoni alsóházban.

Kimberly✨ on Twitter dogsatpollingstations has gotta be the best thing to come out of this election

#dogsatpollingstations



Megmagyarázhatatlan módon britek sokasága fényképezte le kutyáját a szavazófülke előtt és tette fel a fotókat a közösségi médiára csütörtökön, az előre hozott parlamenti választások napján.



Csak a választóhelyiségek megnyitása utáni első két órában mintegy 8000 kutyás üzenetet küldtek szét a Twitteren a #dogsatpollingstations gyűjtőcím alatt. Erre válaszul a macskabarátok létrehozták a #catsatpollingstations gyűjtőcímet, a Dogs Trust állatvédő szervezet pedig felszólította a választóhelyiségek illetékeseit, hogy különítsenek el helyet, ahol a kutyák megvárhatják, amíg a gazdi szavaz, és tálkákban tegyenek ki vizet az állatoknak.



A kutyák iránti érdeklődést felhasználva a Királyi Állatvédelmi Társaság (RSPCA) örökbefogadásra váró ebek fotóját tette közzé csütörtökön.



A brit média hosszasan tűnődött a jelenség okán, de nem talált rá magyarázat, a The Daily Telegraph szerint "soha" nem is lesz rá.

Előrehozott parlamenti választásokat tartanak csütörtökön Nagy-Britanniában

tette hozzá.Jeremy Corbyn, a brit Munkáspárt vezetője lemondásra szólította fel Theresa Mayt a toryk "rossz" választási eredménye miatt. Corbyn szerint a kormányfő azért írta ki az előrehozott választásokat, hogy nagy arányban győzzön, és ezáltal meg tudja erősíteni a tekintélyét. De az elvesztett mandátumokkal együtt elvesztette a bizalmat is, és ez elég kell, hogy legyen neki ahhoz, hogy távozzon, és utat engedjen egy munkáspárti kormánynak, amely "igazán képviselni tudja ezt az országot".A szavazók "a reményt választották, és hátat fordítottak a megszorító politikának". A Munkáspárt kampánya megváltoztatta a politikát az országban, ezáltal Nagy-Britannia egy "más, alapvetően jobb hely lehet" - szögezte le.Ő is azután nyilatkozott, hogy kiderült: saját választókörzetében ő győzött.Nicola Sturgeon skót miniszterelnök péntek hajnali nyilatkozatában úgy vélekedett, hogy a választás eredményeképpen rendkívül nehéz lett Theresa May helyzete. A konzervatívok romló eredményét azzal magyarázta, hogy a kampány legvégén a Munkáspárt szerepelt jobban, és támogatókat tudott elhódítani riválisától.Sturgeon egyúttal méltatta, hogy a jelek szerint Skóciában pártja, a Skót Nemzeti Párt (SNP) megnyerte a választást. Nyilatkozott az Európai Unióból való brit kilépés (Brexit) irányításával megbízott miniszter, David Davis is. Ő úgy vélte, hogy az első eredmények és a prognózisok arra mutatnak: az ország átalakulóban van, különösen Skóciában és Anglia északi részében. Az országot megosztó szavazás volt - fogalmazott, de jelezte, hogy a következtetések levonásával megvárja a tényleges eredményeket.Nigel Farage, a Brexit melletti kampány egyik vezetője, az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártjának (UKIP) volt elnöke úgy vélte, a választások megmutatták, hogy Corbyn "erősebb és őszintébb" személyiség, mint Theresa May. Ő is úgy látja, hogy a munkáspárti vezetőnek sikerült új szavazókat elhódítania a Brexit-pártiak és -ellenzők közül egyaránt.Kész lenne kisebbségi kormány megalakítására Nagy-Britanniában az ellenzéki Munkáspárt a csütörtöki előrehozott választások nyomán, ha beigazolódnak a prognózisok, amelyek szerint a kormányzó Konzervatív Párt nem szerzett abszolút többséget a parlamenti alsóházban - jelentette ki a Munkáspárt egyik szóvivője, Emily Thornberry csütörtök éjszaka.A BBC televíziónak nyilatkozva azt mondta, hogy az eredmények azt mutatják, a Labour kormányra kerülhet. Ha az exit poll pontosnak bizonyul, a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt 34 fővel 266-ra növelte alsóházi frakciójának létszámát, míg a konzervatívok 314 képviselői helyet szerezhettek meg a 650 fős házban, 17-tel kevesebbet, mint az előző, 2015-ös választásokon.Tom Watson, a Munkáspárt elnökhelyettese is úgy nyilatkozott, hogy ha a prognózisok beigazolódnak, az "nagyon rossz eredményt" jelentene Theresa May miniszterelnök számára.Jeremy Corbyn pártelnök pedig egy rövid üzenetben úgy fogalmazott, hogy pártjának "sikerült megváltoztatnia a brit politikai panorámát". Az első exit pollok közzététele után a Liberális Demokraták Twitter-üzenetben adták tudtul, hogy nem terveznek részt venni semmilyen koalíciós tárgyalásban. Ezt a pártot a választás előtti elemzések a Munkáspárttal és esetleg a Skót Nemzeti Párttal (SNP) képzelték el közös koalícióban.Az észak-írországi unionista pártok közé tartozó DUP egyik képviselője, Jeffrey Donaldson viszont a BBC-nek nyilatkozva arról beszélt, hogy készek tárgyalni a konzervatívokkal az abszolút többség megteremtése érdekében. Úgy ítélte meg, hogy pártjuk számára nagyon kedvező eredmény született, ha az exit pollok beigazolódnak.Az észak-írországi nacionalista párt, a Sinn Fein elnöke, Gerry Adams bejelentette, hogy továbbra sem kívánják elfoglalni megnyert képviselői helyeiket a brit parlamentben. Ez azért bír fontossággal, mert az üres parlamenti helyek miatt kevesebb képviselő is elég lehet az abszolút többség megszerzéséhez.George Osborne, a előző konzervatív kormány pénzügyminisztere úgy kommentálta az exit pollok eredményét, hogy sokáig lehet majd boncolgatni, miért alakult így. Úgy vélte, kérdések vetődhetnek fel nemcsak a kampánnyal, hanem a Konzervatív Párt vezetésének jövőjével kapcsolatban is.Londoni pénzügyi elemzők szerint ha ez az előrejelzés valósnak bizonyul, Theresa May miniszterelnök pozíciója is bizonytalanná válhat. A font a dollárhoz képest egy ideig 1,5 százalékot meghaladó veszteségben is járt, 1,27 dollár/fontra gyengülve az elmúlt hetek 1,30 dollár/font körüli árfolyamairól. Az euróval szemben - a font szempontjából 1,7 százalékos veszteséggel - 0,88 font/euró feletti árfolyamokat is mértek az exit poll után első percekben. Később a font valamelyest visszaerősödött, de az exit poll előtti értékeknél továbbra is gyengébb. Paul Hollingsworth, az egyik legnagyobb londoni pénzügyi-gazdasági elemzőház, a Capital Economics brit gazdasági elemzésekkel foglalkozó közgazdásza az exit poll után az MTI-vel ismertetett gyorselemzésében közölte: ha a Konzervatív Párt valóban elvesztette abszolút többségét, a brit gazdaság bizonytalan időszak elé nézhet a jövőbeni gazdaságpolitikával és a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről szóló tárgyalások kimenetelével összefüggésben, különös tekintettel arra is, hogy felmerülhet egy újabb parlamenti választás lehetősége. Hollingsworth felidézte, hogy az előző, 2015-ös választásokon az exit poll nem volt pontos, mivel a végeredménnyel ellentétben szintén azt jelezte, hogy a konzervatívok nem szereztek abszolút többséget, viszont 2005-ben és 2010-ben meglehetősen pontosnak bizonyult. A Capital Economics közgazdásza szerint ha valóban 314-re - vagyis az abszolút többséghez minimálisan szükséges 326 alá - csökkent az alsóházi konzervatív frakció létszáma, a fő kérdés az lenne, hogy Theresa May miniszterelnök képes lesz-e elégséges támogatást szerezni a konzervatívokkal szövetséges észak-írországi unionista pártoktól, annak érdekében, hogy működőképes kisebbségi kormányt alakíthasson. Paul Hollingsworth szerint ráadásul egyértelműen felmerül az a kérdés is, hogy Theresa May egyáltalán megtarthatja-e miniszterelnöki tisztségét. Az ellenzéki Munkáspárt, a Liberális Demokraták és a Skót Nemzeti Párt (SNP) esetleges koalíciója is ingatag lenne, mivel együtt - legalábbis az exit poll alapján - szintén csak 314 alsóházi képviselőt tudhatna maga mögött - hangsúlyozta a Capital Economics londoni elemzője. Kiemelte: mivel a tervek szerint június 19-én kezdődnének a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről szóló tárgyalások az Európai Unióval, e fejlemények időzítése "nem is lehetett volna rosszabb" a Brexit-tárgyalások szempontjából. A Capital Economics közgazdásza szerint nem lehet kizárni, hogy a politikai bizonytalanság hetekig, akár hónapokig is eltarthat, és ez valószínűleg jelentősen megterhelné a fontot és a reálgazdaságot egyaránt. A brit gazdaság növekedési üteme már a választások előtt jelentősen lelassult. A statisztikai hivatal (ONS) május végén ismertetett második becslése szerint a hazai össztermék (GDP) az idei első három hónapban átlagosan 0,2 százalékkal nőtt 2016 utolsó negyedévéhez mérve. A tavalyi utolsó negyedévben 0,7 százalékos növekedést mértek a brit gazdaságban negyedéves összehasonlításban. Nemrégiben csökkentette valamelyest a gazdaság idei teljesítményére szóló előrejelzését a Bank of England is, a vártnál nagyobb ütemben lassuló fogyasztási kiadásokkal indokolva a döntést. A brit jegybank legújabb inflációs jelentésben közölte, hogy az általa eddig várt 2 százalék helyett 1,9 százalékos növekedést valószínűsít 2017 egészére a gazdaságban.a választóhelyiségek zárásának pillanatában, csütörtök este közzétett exit poll eredménye szerint. A nagy brit médiatársaságok közös felmérése - amely nem feltétlenül mutatja pontosan a végleges mandátummegoszlást - azt valószínűsíti, hogy a konzervatívok 314 képviselői helyet szerezhettek meg a 650 fős alsóházban, 17-tel kevesebbet, mint az előző, 2015-ös választásokon, vagyis a Konzervatív Párt frakciójának létszáma 12 fővel elmaradna az abszolút többséghez minimálisan szükséges 326-tól. Ha az exit poll pontosnak bizonyul, a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt 34 fővel 266-ra növelte alsóházi frakciójának létszámát. A Skóciát kormányzó, függetlenségre törekvő Skót Nemzeti Párt (SNP) 22 képviselői helyet veszíthetett az exit poll szerint, és frakciójának létszáma 34 főre zsugorodhatott.A 650 fős új törvényhozás tagjainak megválasztását célzó, három évvel előrehozott voksolást Theresa May kormányfő jelentette be teljesen váratlanul április 18-án, így kívánva növelni parlamenti többségét az EU-ból történő való kiválásról szóló tárgyalások megkezdése előtt.A közvélemény-kutatások a kormányzó konzervatívok győzelmét jelzik előre, bár a választások áprilisi bejelentése óta a Jeremy Corbyn vezette ellenzéki Munkáspárttal szembeni több mint 20 százalékpontos előnyük a felére csökkent.Theresa May férjével csütörtökön mosolyogva távozott a szavazóhelyiségből a Temze-parti Sonning faluban, de nem nyilatkozott. Jeremy Corbyn arcán széles mosollyal, hüvelykujját felmutatva üdvözölte az újságírókat és a pártja szavazóit a Londontól északra fekvő Islingtonban. "Nagyon büszke vagyok a kampányukra" - mondta.A 650 választókerület csaknem 50 ezer választóhelyiségében az 50 millió választópolgár helyi idő szerint reggel 7 és este 10 óra - közép-európai idő szerint 8 és 23 óra - között voksolhat egyéni jelöltekre. Sok helyen fokozott biztonsági intézkedések közepette nyíltak meg a szavazóhelyiségek, felfegyverzett rendőrök is készenlétben álltak. Az Iszlám Állam terrortámadásokban 35 embert ölt meg az elmúlt három hónapban Nagy-Britanniában, a legutóbbi merényletben szombat este nyolcan haltak meg Londonban. A fővárosban fokozott biztonsági intézkedéseket léptettek életbe, hogy szükség esetén lehetővé tegyék rendőri erők gyors felvonultatását.Csütörtök délután a rendőrség egy gyanús csomag miatt rövid időre lezárta a londoni Trafalgar teret, de később közölték, hogy az incidensnek nincs köze terrorcselekményhez.Országszerte különös helyeken is folyik a szavazás. Oxford közelében egy automata mosodában, Brightonban egy XIX. századi szélmalomban rendeztek be szavazóhelyiséget.A YouGov által a The Times című lap részére június 5. és 7. között készített legutóbbi felmérés szerint a konzervatívokra a megkérdezettek 42 százaléka, a munkáspártiakra pedig 35 százalékuk szavazna, az Ipsos Mori által a londoni Evening Standard számára készített közvéleménykutatás szerint a konzervatívok 44, a munkáspártiak 36 százaléknyi szavazatra számíthatnak.A választás súlyos tétjei ellenére a Twittert elárasztották a brit választókat elkísérő, illetve a szavazóhelyiségek előtt a gazdikra várakozó kutyák fotói (#dogsatpollingstations).A legtöbb szavazóhelyiséget iskolákban, közösségi központokban, plébániákban helyezték el. Korábban pubokban, gyorstisztítókban sőt, még iskolabuszokban is voltak kijelölt helyek a szavazásra. Megerősített rendőri jelenlét van minden szavazóhelyiségnél, köztük fegyveres tisztek végeznek járőrözést.Jónéhány mandátumot valószínűleg már a hajnali órákban bejelentenek, a hivatalos eredmény péntek délutánra várható. Eddig nem megszokott módon, a helyi választások nem egyidőben zajlanak, így azok eredményei hamarabb kijöhetnek.Hivatalosan - magyarországi idő szerint - 23 órakor érnek véget a szavazások, viszont akik a szavazás lezárása előtt álltak sorba, leadhatják szavazatukat.konzervatív párti miniszterelnök - aki korábban határozottan elvetette az idő előtti választásokat - április 18-án jelentette be teljesen váratlanul az előrehozott választások kiírását.May egyebek mellett azzal indokolta az előrehozott választások meghirdetését, hogy erőteljesebb választói mandátummal szeretné elkezdeni a brit EU-tagság megszűnéséről szóló tárgyalássorozatot az Európai Unióval.A választások kiírása utáni első felmérések még földcsuszamlásszerű konzervatív győzelmet vetítettek előre. Az azóta eltelt hetekben azonban a konzervatívok korábbi 18-20 százalékpontos támogatottsági előnye jelentősen csökkent, és az utóbbi időszakban voltak olyan felmérések, amelyek szerint az abszolút többség megszerzése is kérdésessé vált a Konzervatív Párt számára.A legtöbb közvélemény-kutatás mindazonáltal még mindig a konzervatívok egyértelmű győzelmét jósolja, de földcsuszamlásszerű diadalt ma már senki nem vár.