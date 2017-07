Brüsszel reagált Orbán sorosozó-migránsozó kijelentésére

Berágott az Európai Bizottság második számú embere azon, ahogy a magyar kormány kapcsolta össze a sorosozást, a migránsozást és a brüsszelezést."Olyan vádak hangzottak el Magyarországon különböző csatornákon keresztül, sajnos kormányzati körökből is, hogy az Európai Bizottság érintett lenne tervek végrehajtásában, amelyekkel a feltételezések szerint évente egymillió migránst hoznának Európába" – idézi Frans Timmermanst az Index Orbán Viktor július elején beszélt arról, hogy Soros György bevándorlási tervét hajtják végre Brüsszelben, amivel egymillió bevándorlót hoznának be. Szerinte olyan európai menekültügyi hatóságot is terveznek, amely elvenné a hatáskört a tagállami hatóságoktól, hogy eldönthessék, "kit fogadunk be"."Ez az állítás olyan röhejes, hogy szinte zavarba ejtő, hogy reagálni kell rá" – nyilatkozta az uniós intézmény alelnöke. Ennek ellenére szerinte nincs más választásuk, mint helyére tenni a feltételezést, mert annyira elterjedt Magyarországon.Cáfolta, hogy a testület "Soros úr vagy bárki más terveit hajtaná végre"."Az EU nem kérte, hogy évente egymillió migránst hozzanak be. Az uniós menekültügyi ügynökség sem akarja megfosztani a tagállamokat a joguktól, hogy eldöntsék, ki kaphasson menedékjogot" - mondta.Frans Timmermans emlékeztetett rá, hogy Magyarországnak 1294 menedékkérőt kellene befogadnia egy korlátozott szétosztási programban Görögországból és Olaszországból."Az EU az elmúlt két évben azon dolgozott, hogy erősítse a határaink védelmét és hazaküldje azokat, akiknek nincs joga a menedékjogra. Lecsapunk az illegális migrációra és az embercsempészek gonosz üzleti modelljére, valamint kezeljük a migrációs nyomás gyökereit."„Hiszünk benne, hogy ezekkel a kihívásokkal akkor tudunk legjobban szembenézni, ha Európa egységes és a tagállamok hajlandóak szolidaritást mutatni mindenkivel, akiknek szüksége van rá és megérdemlik." Úgy vélte, hogy ebből nincs is hiány. „Az európaiak értik", hogy össze kell fogniuk és megérdemlik, hogy „elmondják nekik a teljes igazságot a tényekre alapozva. Ez az egyetlen módja annak, hogy közösen tudjunk döntéseket hozni", így a szolidaritást ne csak szavakba, hanem konkrét tettekbe öntsék.