Brüsszel több milliárd eurót szán Berlinnek a menekültek befogadásáért

Több milliárd euró támogatást fizetne a brüsszeli Európai Bizottság Németországnak a menekültek befogadásáért - írta pénteken a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) című német lap.



A brüsszeli tervek alapján Németország 4,5 milliárd euró (1440 milliárd forint) támogatáshoz juthat az Európai Unió (EU) 2021-ben kezdődő hétéves költségvetési ciklusában a menekültek befogadásáért.



"Itt még nem tartunk" - kommentálta a lapértesülést Steffen Seibert német kormányszóvivő pénteki berlini tájékoztatóján. Kérdésre válaszolva kifejtette, hogy az esetleges támogatás a bizottság költségvetési javaslatáról folytatott igen nehéz tárgyalások eredményétől függ.



A FAZ beszámolója szerint Brüsszel az EU-n kívüli országok 2013 óta érkezett állampolgárai után fizetne, fejenként 2800 eurót, leszámítva azokat, akik időközben távoztak Németországból.



Az EU statisztikai hivatalának (Eurostat) adatai szerint 2013 és 2017 között nagyjából 1,7 millió nem EU-s állampolgár telepedett meg Németországban, legnagyobb részük 2015-ben érkezett.



A FAZ kiemelte, hogy a társállamok ellenállása miatt elbukott Angela Merkel német kancellár azon törekvése, hogy az uniós támogatások csökkentésével büntessék a menekültválság kezelésében nem együttműködő tagországokat. Az a felvetés viszont támogatásra talált Brüsszelben, hogy ha büntetés nincs is, akkor legalább támogassák a legnagyobb terheket viselő országokat.



A bizottság elképzelése szerint a támogatást a strukturális - szerkezetátalakítási - és beruházási alapokból fizetnék ki. A büntetésre vonatkozó eredeti német javaslatban is ezek az alapok szerepeltek.



A mezőgazdasági támogatásokkal együtt az EU költségvetésének 80 százalékát kitevő strukturális és beruházási alapok forrásainak felhasználásában eddig nem volt szempont a migráció, a pénzt a gazdasági teljesítmény, valamint a munkaerőpiaci és a demográfiai adatok alapján osztották szét a tagállamok között.



A bizottság terve alapján viszonylag alacsony lenne a migráció következményeinek kezelésére elkülönített források aránya, Németország viszont kiugróan nagy mértékben profitálna az újításból. A hétéves ciklus egészét tekintve Németországnak 15,7 milliárd euró járna ezekből az alapokból, a pénz majdnem egyharmadát a menekültek támogatása révén szerezné meg - írta a FAZ.



Németország így is mintegy 20 százalékkal kevesebb támogatáshoz jutna a strukturális és beruházási alapokból, mint a 2014-2020-as ciklusban megítélt 19,8 milliárd euró. A bizottság indoklása szerint a csökkenés oka a Brexit, az egyik legnagyobb nettó befizető, Nagy-Britannia távozása a közösségből. Azonban a menekültek befogadásáért kilátásba helyezett összegek nélkül Németország még nagyobb, csaknem 50 százalékos veszteséget szenvedne el.