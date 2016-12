Brutális: felgyújtottak egy hajléktalant a berlini metróban

Berlinben nem zárnak be éjszakára telente néhány metróállomást, hogy ott menedéket találjanak a fagy elől a német fővárosban élő hajléktalanok.Az U8-as vonal egyik állomásán, a Schönleitstrassén húzta meg magát szombat éjszakára egy 37 éves férfi, akik újságpapírokkal takarta be magát.Ezeket gyújtották meg szenteste éjjel az arra keveredő suhancok. A támadás üzemidőben történt, vagyis akkor még járt a metró - írja a HVG. Az állomáson várakozó utasok észrevették a tüzet, és puszta kézzel kezdték csapkodni a lángokat. Egy metróvezető is odarohant, egy tűzoltókészülékkel végül ő oltotta el a tüzet.A gyors segítségnek köszönhetően az állomáson alvó férfi nem sérült meg.A hét támadó elmenekült, kamerafelvételek alapján keresik őket.