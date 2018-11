Bűnösnek találták a gázolót, aki megölt hat embert Melbourne-ben

Bűnösnek találta kedden az esküdtszék azt a férfit, aki tavaly januárban Melbourne-ben szándékosan járókelők közé hajtott, megölt hat embert, köztük egy csecsemőt és egy tízéves kislányt, illetve 27 embert megsebesített.



James Dimitrious Gargasoulas hatrendbeli gyilkosság vádjával állt a Victoria állambeli legfelsőbb bíróság elé. Az AAP ausztrál hírügynökség szerint az esküdtszék alig egy óra alatt hozta meg a döntést, bűnösnek nyilvánítva őt. A 28 éves férfi a per során elismerte a gyilkosságok elkövetését, de a bűnösségét nem.



Az incidens tavaly január 20-án történt a délkelet-ausztráliai nagyvárosban. A férfi lopott gépkocsival egy forgalmas belvárosi utcában a járókelők közé hajtott. A rendőrség akkoriban nem minősítette terrorcselekménynek az esetet, a férfinak ugyanis bűnözői múltja volt, és drogfogyasztás miatt érzéki csalódások gyötörték. A támadó a per során is azzal védekezett, gázolásra buzdító "jelt kapott", hogy elmenekülhessen a rendőrök elől.



Hírügynökségek ezzel összefüggésben emlékeztetnek a múlt pénteki melbourne-i incidensre, amely alig egy háztömbnyire történt a szóban forgó gázolás helyszínétől, és amelyet terrorcselekménynek nyilvánítottak a hatóságok. A város szívében egy 30 éves szomáliai születésű férfi, Hassan Khalif Shire Ali egy bevásárlóközpontnak irányította a gázpalackokkal megrakott platós terepjáróját, majd felgyújtotta a gépkocsit. Feltehetően robbantani akart, de nem sikerült, ezért kiszállt a kocsiból és több embert megkéselt, mielőtt a rendőrök lelőtték. Egy járókelő belehalt sebesüléseibe.