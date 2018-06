Büntetőeljárások indulnak a Hillsborough-katasztrófa ügyében

A sheffieldi Hillsborough stadionban 1989. április 15-én a Liverpool és a Nottingham Forest FA Kupa-elődöntőt vívott, amikor a túlzsúfolt lelátón pánik tört ki, és a tömeg 95 embert halálra taposott. Egy további szurkoló, Tony Bland négy évvel később halt bele a sérüléseivel járó szövődményekbe.



Az angol labdarúgás történetének legnagyobb szerencsétlenségében 766-an sérültek meg.



Az ügyben 2016-ban új vizsgálat indult, ennek eredményeként az angol-walesi ügyészség csaknem pontosan egy éve bejelentette, hogy súlyos gondatlanságból elkövetett 95 rendbeli emberölés címén vádat emelt David Duckenfield volt rendőrfőfelügyelő ellen, aki a tragédia napján a stadion biztosítására kivezényelt rendőri egység parancsnoka volt. A 96. áldozat, Tony Bland halálának ügyében nem indítható büntetőeljárás, mivel Bland több mint egy évvel és egy nappal a szerencsétlenség után halt meg, és a korabeli törvények alapján ez kizáró ok.



Az ügyészség a tavaly júniusi vádemelés bejelentésével egy időben kezdeményezte annak a 2000-ben kelt bírói végzésének a megsemmisítését is, amely - az áldozatok hozzátartozói által Duckenfield ellen beterjesztett büntetőjogi magánkeresetre hivatkozva - megtiltotta újabb büntetőeljárás indítását a sheffieldi rendőrség egykori főfelügyelője ellen.



Három további volt rendőrtiszt, valamint egy ügyvéd és a Sheffield Wednesday labdarúgóklub egykori titkára, Graham Mackrell ellen szintén vádat emeltek egyebek mellett hivatali kötelezettségszegés, illetve az igazságszolgáltatás akadályozása címén.



Az ügyben eljáró prestoni koronabíróság pénteken közölte, hogy helyt adott az ügyészség kezdeményezésének, és feloldotta a most 73 éves Duckenfield elleni büntetőeljárás 18 éve kimondott tilalmát.



A volt főfelügyelő és Graham Mackrell büntetőpere szeptember 10-én, a többi vádlott bírósági eljárása januárban kezdődik.



A bíróság augusztusra halasztotta annak az eldöntését, hogy indulhat-e büntetőper a sheffieldi rendőrség akkori főparancsnoka, Sir Norman Bettison ellen is.



A mérkőzésre érkező liverpooli szurkolókat annak idején fokozatosan engedték be a nekik elkülönített állóhelyes szektorokba. Két szektor fél órával a mérkőzés kezdete előtt már tömve volt, de a bejárati forgókapuknál kialakult tumultus feloldása érdekében a rendőrség megnyitott egy újabb bejáratot, amely szintén a már teljesen megtelt két szektorba vezetett.



Az újonnan érkező mintegy kétezer ember a zsúfolt helyekre próbált benyomakodni. A már bent lévők a korlátoknak szorultak, és akinek nem sikerült az üres szektorokba vagy a játéktérre menekülni, azt a tömegben halálra taposták, vagy a kerítéseknek szorulva megfulladt.



A szerencsétlenség okairól folyó csaknem három évtizedes sajtóvita és jogi csatározás után egy brit esküdtszék 2016-ban a rendőrség által elkövetett mulasztásokat nevezte meg a Hillsborough-katasztrófa elsődleges okaként. A döntés kimondta, hogy a szurkolókat nem terheli felelősség, a 96 elhunyt gondatlanságból elkövetett emberölés áldozata lett.