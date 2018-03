Buszsofőrök `vezetik a szavazást´ Olaszországban - fotók 

Minden olaszországi szavazókör elnöke napi bruttó 187 eurót kap a péntektől egészen keddig tartó munkájára. Rómában napi bruttó 224 eurót, mivel az olasz fővárosban tartományi választás is zajlik. A néhány nap alatt szerezhető több száz eurós összeg annyira csábító volt, hogy az olasz városok közlekedési vállalatainak dolgozói tömegesen jelentkeztek szavazóhelyi elnöknek. A római városi tömegközlekedési vállalatnak (Atac) ezért csökkenteni kellett a vasárnapi buszjáratok számát. Még Velencében is lassabb lesz a vaporettoforgalom, mivel a vízibuszok vezetői szintén elmentek a választási körzetekbe dolgozni.Minden szavazóhelyen az elnök mellett egy titkár és négy szavazatszámláló dolgozik. A választókörzetek nagy részét szokás szerint iskolaépületekben állították fel, ezért szerdáig szünetel a tanítás. Az olaszországi választókörzetek száma meghaladja a 61 ezret. Több mint 46,6 millió szavazásra jogosult olaszt várnak az urnákhoz, köztük több mint 22 millió a nő. A választóknak személyazonossági dokumentumot és az úgynevezett választási igazolványt kell magukkal vinni, amelyet 2000-ben vezettek be és minden olaszországi választáson lepecsételnek.A szavazófülkékben mindenkinek két nagy méretű szavazólapon kell beikszelnie a kiválasztott jelöltet vagy a pártlistát. Az egyik szavazócédula rózsaszínű és ezen a képviselőházi jelöltre lehet szavazni, míg a másik sárga színű, amin a szenátusi mandátumokra voksolhatnak. A képviselőkre minden 18. életévét betöltött olasz állampolgár szavazhat, a szenátus tagjainak megválasztásához a választónak 25 évesnek kell lennie. A szavazólapokon kizárólag a választókörzetben kapott speciális, kitörölhetetlen nyomot hagyó ceruzával lehet jelölést tenni. Most először a szavazólapokat - összehajtogatásuk után - a választók átadják a választókörzet elnökének, aki egy kóddal azonosítja őket a szavazási csalások elkerülésére. A szavazócédulát ezután dobják be az urnába. Az első részvételi adatot 12 óra után közlik. Paolo Gentiloni ügyvivő miniszterelnök Rómában szavaz, Matteo Renzi a balközép Demokrata Párt (PD) főtitkára szülővárosában, Firenzében, az Északi Ligát vezető Matteo Salvini Milánóban, Luigi Di Maio az Öt Csillag Mozgalom (M5S) miniszterelnök-jelöltje a dél-olaszországi Campaniában. Az adócsalásért elítélt Silvio Berlusconinak, a Hajrá Olaszország (FI) ellenzéki olasz jobbközép párt vezetőjének nincs szavazati joga.A szavazásra jogosult több mint 4 millió külföldi olasz már leadta szavazatát postán vagy a diplomáciai képviseleteken: 12 képviselőt és 6 szenátort választanak maguknak a római parlamentbe. A külföldi olaszok szavazatait is a vasárnap esti 11 órás urnazárás után kezdik el összeszámolni. Olasz sajtóértesülések szerint nem kizárt, hogy a végleges választási eredmények csak keddre lesznek meg.