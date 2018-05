Civileket öltek meg fegyveresek Irakban

Fegyvertelen civilekre nyitottak tüzet, és több embert megöltek fegyveresek Irakban, Bagdadtól északra - tudatta az iraki katonaság.



Egyelőre nem lehet pontosan tudni, hogy hányan haltak meg a merényletben. A helyi sajtó öt és húsz közé teszi a halottak számát. A Reuters hírügynökségnek egy szemtanú 16 halottról és 3 sebesültről számolt be.



Az iraki kormány tavaly decemberben jelentette be, hogy legyőzték az Iszlám Állam nevű terrorszervezetet, amely 2014-ben az ország területének mintegy egyharmadát ellenőrzése alá vonta. Ennek ellenére a terroristák továbbra is gyakran követnek el terrortámadásokat Irakban.