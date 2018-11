Csak szunyókáltam - magyarázta a saját temetésén feltámadó férfi

Gyakoribb a feltámadás, mint hinnénk

Temetésre készült egy család, ám egy hihetetlen eseménynek köszönhetően most ünnepelhetnek. 95 éves szerettük ugyanis saját temetése közben felkelt. - írja a BorsOnline a Daily Mail nyomán.A rádzsasztáni Budh Ram szombat délután mellkasfájdalmakra panaszkodott, nem sokkal később pedig eszméletét vesztette. A családja azonnal kihívott egy magánorvost a férfihoz, aki halottnak nyilvánította. A tragikus hírre összegyűlt az egész család, és elkezdték szervezni a temetést.Indiai szokás szerint a férfi rokonok leborotválták a hajukat a szertartásra. A holttest rituális fürdetése következett - az első csepp hideg vízre azonban a halottnak vélt idős férfi megrázkódott, és kinyitotta a szemét. A feltámadás - mondanunk sem kell - minden jelenlévőt sokkolt.Mint kiderült, a 95 éves férfi erős mellkasi fájdalmat érzett. Úgy döntött, ilyenkor az a legjobb orvosság, ha lefekszik szunyókálni, és kialussza a fájdalmát - írja a Times of India.A történtekről a feltámadt férfi legidősebb fia, a 65 éves Balu Ram számolt be a sajtónak. Édesapja visszatérését csodaként emlegette. Arról, hogy miként nyilváníthatott halottnak egy orvos egy élő embert, és lesz-e ennek számára valamilyen következménye, nem szólnak a híradások. A család aligha fog perelni - ők örülnek, hogy visszakapták szerettüket.Bármennyire is misztikusnak hangzik, nem az indiai eset az első - és valószínűleg nem is az utolsó -, amikor egy halottnak hitt ember feltámad. A közelmúltban számoltunk be például annak a kazah férfinak a történetéről, akit DNS-minta alapján nyilvánítottak halottnak . Szerettei el is temették - mire ő két hónappal később hazaállított. Mondanunk sem kell, az eltemetett majd “hamvaiból feltámadó" Aigali Supugaliev családja pert fontolgat a DNS-tesztet végző szakértők ellen.A közép-amerikai Hondurasban augusztus legelején történt egy igencsak megrázó, szinte megmagyarázhatatlan feltámadás, amikor is egy halottnak nyilvánított csecsemő a templomban - saját búcsúztatóján - magához tért. A kis Keilin Johanna Ortiz Montoyát erős hasmenéssel, kiszáradással és kisebesedett bőrrel vitte édesanyja kórházba. A babát a kórházban nyilvánították halottnak.2015-ben egy nyugat-németországi idősotthonban nyilvánítottak halottnak egy asszonyt, aki végül a hullaház hűtőkamrájában tért magához. Abban az esetben az orvos ellen vádat emeltek . Az asszony két nappal "feltámadása" után elhunyt. Az őt első alkalommal - tévesen - halottá nyilvánító doki elleni vádiratban hangsúlyozták: az asszony halálának nincs köze ahhoz, hogy korábban órákon át feküdt a hűtőkamrában.