Csaknem teljesen sikerült megfékezni a Kaliforniában pusztító tűzvészt

A tűzvész eddig 86 halálos áldozatot követelt, és mintegy 500 embert eltűntként tartanak nyilván továbbra is. Az eltűnteket speciálisan kiképzett kutyákkal keresik. A mentési munkálatokat végzőkhöz a csütörtöki hálaadás ünnepén több száz önkéntes csatlakozott.



Csütörtökön - a meteorológiai előrejelzéseknek megfelelően - eleredt az eső, hat hónap óta először, jelenleg is zuhog Kalifornia-szerte. A meteorológusok szerint vasárnapig akár 3-8 centiméternyi csapadék is hullhat.



Bár az esőzés segít a lángok megfékezésében, egyúttal nehezíti a mentést. Kory Honea, a tűzvésztől leginkább szenvedő északi Butte megye seriffje pénteken úgy nyilatkozott: a nagy esőzés és a sárlavinák miatt lehetséges, hogy egyes áldozatok földi maradványait soha nem sikerül megtalálni.